واشنطن باقية في الشرق الأوسط وأوروبا تتجنب فرض العقوبات على إيران

تطرّقت الصحف العالمية، اليوم الجمعة، أيضاً على دعوة ترامب لنتنياهو إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط.

واشنطن بوست: الجيش الأمريكي سيحافظ على تواجد مُوسع في الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية

فيما يخص التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط نقلت صحيفة واشنطن بوست، صرّح قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال زيارته للمنطقة، بأن الولايات المتحدة تأمل في تفادي نزاع مع إيران لكنها ستحافظ على تواجدها العسكري في الشرق الأوسط وسط توترات متزايدة.

وبيّن الجنرال كينيث ماكنزي إن نشر القوات الجوية والبحرية والقوات الجديدة كان يهدف إلى استعادة الردع، وإرسال إشارة إلى طهران بعد فترة كادت أن تؤدي إلى حرب، وقال أثناء تواجده على متن سفينة هجومية برمائية شمال البحر الاحمر: "الرسالة هي أننا لا نسعى إلى الحرب معك، يجب أن لا تسعى إلى الحرب معنا، نود أن نُخفض التصعيد، و التوتر، إذا كان ذلك ممكناً".

وأضاف ماكنزي: "نحن في وقت عصيب للغاية نتيجة للأحداث التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين، ما نريد أن نفعله هو أننا نريد أن نقنع الإيرانيين بأن الوقت ليس مناسباً لفعل أي شيء أخرق".

نيويورك تايمز :ترامب يدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط

أما نيويورك تايمز تطرّقت إلى خطة السلام في الشرق الأوسط وقالت:" قال الرئيس ترامب يوم الخميس إنه سيعلن عن خطته للسلام التي طال انتظارها في الشرق الأوسط خلال أيام، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه، قائد الجيش السابق بيني غانتس، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر".

إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فإن ترامب، الذي يخضع للمحاكمة في مجلس الشيوخ، سيستضيف نتنياهو، الذي وُجهت إليه تُهم بالرشوة، والاحتيال، وانتهاك الثقة، وإلى منافسه، غانتس، الذي لا يشغل أي منصب حكومي .

سيكون الاجتماع بعيداً عن إسرائيل في اليوم الذي من المقرر أن يبدأ فيه برلمانها مناقشة ما إذا كان سيتم منح نتنياهو الحصانة.

وول ستريت جورنال : أوروبا تتجنب فرض العقوبات على إيران

وعن العقوبات الأوروبية على إيران نقلت وول ستريت جورنال" قال دبلوماسيون إن القوى الأوروبية لن تتحرك لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وإنها لن تُنهي الاتفاق النووي لعام 2015، ما دامت طهران تُقيد توسيع أنشطتها النووية، مما قد يزيد التوترات مع إدارة ترامب.

وأطلقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأسبوع الماضي آلية لتسوية المنازعات بخصوص صفقة عام 2015، التي يمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة إلى إعادة فرض العقوبات على إيران في غضون 60 يوماً".

(م ش)