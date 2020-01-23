هيومان رايتس ووتش: تركيا ومرتزقتها ارتكبوا جرائم حرب في عفرين وشمال شرق سوريا

وورد في تقرير المنظمة بالنسبة لمدينة عفرين السورية: "تدهورت كثيراً الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بعفرين، والتي يسيطر عليها (الجيش الوطني السوري)، وهو تحالف من فصائل (الجيش السوري الحر) التابع لتركيا".

وأضاف التقرير: "ارتكبت هذه الفصائل جرائم حرب وفقاً للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، واستهدفت المدنيين واحتجزت رهائن وفخخت السيارات، ومارست اعتقالات تعسفية، وابتزاز، وتعذيب، وفرضت قواعد صارمة على لباس النساء والفتيات".

كذلك نوّه التقرير إلى انتهاكات تركيا ومرتزقتها السوريين في مناطق شمال شرقي سوريا حيث أظهر تقرير المنظمة ارتكاب الفصائل المدعومة من تركيا مجموعة من الانتهاكات، منها القتل دون محاكمة ضد المقاتلين والنشطاء السياسيين والمسعفين الكرد، ونهب الممتلكات ومصادرتها.

كما شنّ مرتزقة هيئة تحرير الشام وجيش العزة والجماعات التابعة هجمات عشوائية على المناطق المدنية الخاضعة لسيطرة النظام السوري. أدت هذه الهجمات إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وربما تكون بمثابة جرائم حرب ، وفقًا للجنة التحقيق .

(م ش)

ANHA