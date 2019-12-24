هيئةُ المرأة تؤكّدُ أنّ هدفَ الاحتلال هو التّغير الدّيمغرافيّ، وتطالبُ بضمانات دوليّة لعودةِ المهجّرين

في إطار متابعة أوضاع النّازحين قسراً من أهالي المناطق الحدوديّة بفعل العدوان التّركيّ والقاطنين بمخيّم واشوكاني, زار وفد من هيئة المرأة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا المُخيّم.

وضمّ الوفدُ رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا جيهان خضرو, والرّئيسة المشتركة للمجلس العام لشمال وشرق سوريا سهام قريو، ونائبة هيئة مكتب المرأة روكن ملا إبراهيم.

في البداية زار الوفد إدارة المُخيّم، وتحدّثوا مع الإداريّ في مُخيّم واشو كاني حسين يوسف عن أوضاع النّازحين في فصل الشّتاء، والخدمات الّتي يقدّمونها لتحسين أوضاعهم, والمستلزمات الّتي يحتاجها النّازحون, وبعدها تجوّل الوفد في أرجاء المُخيّم، وقاموا بزيارة مدرسة المُخيّم.

وفي لقاءٍ لوكالة أنباء هاوار ANHA مع رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا جيها خضرو، قالت: "هذه الزّيارة الأولى لهيئة المرأة لمُخيّم واشوكاني، هدفنا منها الاطّلاع على أوضاع أهالنا من المناطق الحدوديّة الّذين نزحوا بسبب الهجوم التّركيّ على مناطقهم, إضافة إلى الاطّلاع على أوضاع النّساء القاطنات في المُخيّم".

ونوّهت جيهان خضرو، أنّ النّازحين يعيشون ظروفاً صعبة في هذه الأجواء المُناخيّة, والإمكانيّات الضّعيفة للإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا, وتابعت: "منذ بداية الهجوم التّركيّ على المناطق الحدوديّة لم تقُم المنظّمات الدّوليّة والإغاثيّة بعملها لمساعدة هؤلاء النّازحين".

ونوّهت جيهان خضرو، أنّ الجميع بات يعلم أنّ الاحتلال التّركيّ هدفه تقسيم الأراضي السّوريّة, ولا يحترم سيادة الأراضي السّوريّة, وتابعت بالقول: "جميع العالم رأى العدوان التّركيّ على عفرين، والآن على سري كانيه, وكري سبي/ تل أبيض, وهدفه الأساسيّ التّغيير الدّيموغرافيّ للمنطقة".

وحمّلت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا، المُجتمع الدّوليّ مسؤوليّة المجازر والانتهاكات الّتي تحصل في المناطق المُحتلّة، حيثُ تمّ القضاء على الثّقافة الموجودة في تلك المناطق, ويقوم الاحتلال التّركيّ ومرتزقته بانتهاكات واعتقالات تعسفيّة بحقّ الأهالي المدنيّين.

وقالت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا، جيهان خضرو، في نهاية حديثها: "نناشد جميع شعوب العالم أن يقفوا موقفاً موحّداً لوقف العدوان التّركيّ على مناطقنا, والضّغط على الدّولة التّركيّة ومحاسبتها على جرائمها الّتي مُرِست بحقّ الأهالي الأبرياء, ونطالب مجلس الأمن الإسراع بعودة النّازحين إلى مناطقهم بضمانات دوليّة".

ومن ثمّ توجّه وفد هيئة المرأة إلى أكاديميّة بيت نهرين للمرأة الشّابّة السّريانيّة في مدينة الحسكة، وقدّمت التّهنئة لهم بقدوم عيد الميلاد.

(كروب/هـ ن)

ANHA