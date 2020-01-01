هيئة الطاقة تستعد لإطلاق أضخم مشروع كهرباء في محطة الجبسة

هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة تضع اللمسات الأخيرة، لتشغيل أضخم مشروع كهرباء في شمال وشرق سوريا، وبجهود من الإدارة الذاتية فقط، وذلك في محطة الجبسة شرق ناحية الشدادي.

المشروع كلّف إلى الآن 60 مليون دولار، على أن تُغذّي المنطقة الجنوبية من الحسكة، وباستطاعة فعلية قدرها 30 ميغا واط، مُوزعة على ثلاث عنفات، أي كل عنفة 10 ميغا واط.

رئيس مكتب نقل وتوزيع الطاقة في إقليم الجزيرة مصطفى سليمان، أوضح لوكالة أنباء هاوار أن العنفات الثلاثة ستولد الكهرباء من محطة الجبسة في ناحية الشدادي، وتحويلها إلى شبكة الكهرباء الرئيسية، ويوجد خطين رئيسيين للشبكة مرتبطة بالمحطة الرئيسية.

ووعد السليمان، أنه مع انطلاقة العام 2020 سيتم تغذية جميع القرى التابعة لناحية الشدادي، وصولاً إلى محطة كهرباء مركدة جنوب الشدادي، وشمالاً وصولاً للسد الجنوبي، وتابع "الوُرش العاملة في المشروع أنهت ما يقارب 99% من العمل ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة لتشغيلها".

وأكد سليمان، على البدء بإطلاق عمل المحطة الحرارية في اليومين القادمين، إذا لم يواجهوا أي عراقيل تعيق عملية التشغيل.

ونوّه سليمان أن المشروع يُعتبر أضخم مشروع أنجزته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتكلفة 60 مليون دولار، من حيث حجم المشروع المُنفّذ، وذلك بتضافر جهود كافة الوُرش العاملة، للاستفادة الكلية للأهالي، والقضاء على ساعات التقنين للكهرباء وعلى وجه الخصوص منطقتي الشدادي ومركدة.

(هـ ن)

ANHA