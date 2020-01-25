هيئة الثقافة والفن تُنظّم كرنفال جماهيري

بهدف دعوة الأهالي إلى المشاركة في فعاليات مهرجان "ميتان المسرحي", نظّمت هيئة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين كرنفالاً جماهيرياً عبر مسيرة دعائية للمهرجان.

وشارك في المسيرة المئات من أعضاء وإداريين من هيئة الثقافة والفن من فنانين ومسرحيين وممثلين، بالإضافة إلى العشرات من أطفال مخيمي سردم وبرخدان.

وتميّز الكرنفال بارتداء المشاركين الزي الفلكلوري والرسومات والنقوش المميزة على وجوه الأطفال.

وانطلقت المسيرة من مخيم سردم لتجوب الساحات على وقع عزف المزمار والدف, وصولاً إلى مخيم برخدان لتجوب الخيم أيضاً، مرددين شعار "إننا نزرع الحياة".

ومن المقرر أن يُفتتح مهرجان "ميتان المسرحي" غداً بشكلٍ رسمي، وذلك في صالة "جيايي كرمينج" في مركز ناحية أحداث بالشهباء, ويهدف المهرجان هذا العام إلى تسليط الضوء على مقاومة عفرين، ومعاناة المُهجّرين، والتأكيد على العودة إلى أرضهم المحتلة.

هذا ونُظّمت أول دورة لمهرجان "ميتان المسرحي" نهاية عام 2014, بهدف تعريف المجتمع على الفن المسرحي.

(ر ح)