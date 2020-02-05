هيئة التنسيق الوطنية: ندعو إلى تعاون الجيش السوري مع قسد لدحر الاحتلال التركي

أصدرت هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي، اليوم، بياناً حول التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة إدلب السورية، وانتهاكات جيش الاحتلال التركي في المنطقة.

وجاء في نص البيان:

"لم يكتف العدو التركي بدعم إرهابيي العالم، وفتح حدوده لهم للدخول إلى سورية وتدميرها، بل قام بعمليات عسكرية مباشرة احتل من خلالها أجزاء غالية من سورية، ومارس أبشع أعمال القتل بحق السوريين، وعمل على تهجيرهم وتشريدهم وتوطين الغرباء مكان السكان الأصليين في ظل صمت دولي مريب.

إن العدوان التركي الأخير على وحدات من الجيش السوري يعدّ جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي، ويشكل تطوراً خطيراً في مسار الأزمة السورية.

إننا في هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي إذ نستنكر هذا العدوان الغاشم على الجيش السوري وندينه بأشد العبارات فإننا ندعو مجدداً إلى تعاون الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، والعمل سوية لدحر الاحتلال التركي وإخراجه من البلاد، ونهيب بشعبنا الأبي بالوقوف خلف قواته لحماية حدود سوريا وصون كرامتها من أي اعتداء".

(د ج)