هيئة الإدارات المحلية تحدد ميزانية النصف الأول للعام الحالي

عقدت هيئة الإدارات المحلية في الإدارة الذاتية اجتماعها الشهري الأول خلال العام 2020، وحددت من خلاله موازنة النصف الأول من العام 2020، لتنفذ بها المشاريع الخدمية الأساسية لأهالي المنطقة.

وشارك في الاجتماع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيريفان خالد وعبد حامد المهباش، والرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية في الإدارة الذاتية ميديا بوزان وجوزيف لحدو، وممثلين عن هيئات ولجان الإدارات المحلية في الإدارات الذاتية والمدنية السبعة.

بدأ الاجتماع بدقيقة صمت، ومن ثم تحدثت لجان وهيئات الإدارات المحلية والبلديات عن خطط عملها ومشاريع واستراتيجيات العمل خلال الفترة المقبلة.

كما حدد المجتمعون أولويات العمل خلال النصف الأول من العام الحالي وإعطائها الأهمية من حيث العمل والتنفيذ كالمياه وصرف الصحي، وترميم الطرق وشراء الآليات اللازمة للبلديات.

وبعد النقاش والمداولة بين المجتمعين حُددت ميزانية النصف الأول من العام الحالي 2020،و قُدرت بـ 24مليون دولار لهذه الخدمات تقسّم على ربعين" الأول والثاني"، مناصفة بين الإدارات السبعة.

كما اتفق المجتمعون على إنشاء جدول تحليل الأسعار ومراعاة فوارق سعر الصرف بين كل إدارة لمراعاتها خلال صرف الموازنة.

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وخلال استراتيجية العمل للعام الحالي أولت أهمية للمشاريع الخدمية لتتلقى الدعم في المرحلة الأولى إلى جانب الزراعة والصحة والتعليم.

(أ ك)

ANHA