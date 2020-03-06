هذا هو تراث مكونات إقليم الجزيرة

بمناسبة قرب قدوم يوم المرأة العالمي، والذي يصادف 8 آذار من كل عام، نظّم الهلال الذهبي حفلة ومعرض للتراث القديم، في الحديقة العامة بمدينة قامشلو شمال وشرق سوريا.

وشارك في الحفل أبناء نواحي ومدن إقليم الجزيرة من الكرد والعرب والسريان وجميع المناطق الأخرى بزيّهم الفلكلوري، وممثلي التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا.

وعُلّقت في الحديقة صور للقائد عبد الله أوجلان التي رُسمت على الخشب، وصور مقاتلات وحدات حماية المرأة YPJ، وتميز كل مكونٍ في الحفل بعرض تراثه القديم، وزيه التقليدي الخاص به والأدوات الفلكلورية التي يعود عمرها إلى مئات السنين.

كما ونُصبت الخيم التي ترمز إلى الثقافات القديمة، وحوت كل خيمة الأدوات التي كانت تُستعمل قديماً، وأمام الخيم قامت النساء الإيزيديات والعرب بخبز خبز الصاج القديم.

وزُينت بعض الخيم بالسجاد المحاك يدوياً، وبعض الأدوات التي كانت تستخدم قديماً كمحمصة البن، والشكوة لصنع السمن العربي التي يتجاوز عمرها أكثر من مئة عام، وآلة غزل النسيج المعروفة منذ القدم.

أما بجانب بيت الشعر والذي عُرض ضمنه تراث المكون العربي، فكان موقد النار حاضراً في مقدمته، حيث تُسخن عليه القهوة العربية الأصيلة، والتي تُعد إحدى أقدم العادات التي يتميز بها العرب، والآلة الموسيقية المعروفة باسم الربابة، وهي أيضاً من أقدم الآلات العربية والتي يشتهر بها التراث العربي، كما أنها من أهم الآلات الموسيقية في العالم، لأنها تعطي جميع ألحان السلم الموسيقي وبوتر واحد.

وفي الجانب الآخر عُرض تراث المكون الإيزيدي ضمن خيمة خاصة بهم، الأكلة التراثية التي تعدّ رمزاً خاصاً لعيدهم والتي تسمى (بي خوين)، والزي الخاص بالثقافة والتراث الإيزيدي.

وشارك ايضاً المكون السرياني بتراثهم الجميل، والذي كان محط إعجاب الضيوف، حيث تناول لوحة مصنوعة من الخرز والقماش، رسمت عليها صورة السيد المسيح ووالدته السيدة مريم العذراء التي تدل على التسامح والرحمة، وفي الزاوية الأخرى من الخيمة وُضعت سلة من البيوض المزينة بالأقمشة الملونة، ويعدّ البيض الملون طقساً من طقوس الأعياد السريانية، حيث يرمز البيض إلى قبر السيد المسيح، بالإضافة إلى أنه وبحسب العقيدة السريانية عندما ينكسر ويخرج الصوص منه، يدل على الحياة الجديدة، وقيامة السيد المسيح.

بالإضافة إلى عرض أول راديو استُخدم في مدينة قامشلو، ومكواة قديمة كانت تسخن بوساطة الفحم ويزيد عمرها عن 150 عاماً.

الحفل بدأ بإلقاء كلمة من قِبل منسقية مؤتمر ستار هدية شمو، حيث باركت قدوم يوم الثامن من آذار على جميع نساء العالم، وقالت :"أخص بالتهنئة نساء شمال وشرق سوريا"، وأكدت أن:"يوم 8 آذار هو استمرار لنضال المرأة ضد الذهنية الذكورية، وذلك بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، واستطاعت المرأة إثبات وجودها، وأن تكون طليعية في كافة المجالات".

وتخلل الحفل فقرات غنائية، بالإضافة إلى بعض الدبكات الكردية والعربية.

(كروب/ أ ب)

ANHA