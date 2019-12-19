هذا ما قاله النازحون لروسيا عند محاولتها تقديم المساعدات لهم

وظهر مدنيون نزحوا من مدينة كري سبي/تل أبيض ولجأوا إلى قرى كوباني والطبقة في مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة أنباء هاوار وهم يواجهون الشرطة العسكرية الروسية، ويرفضون المساعدات الإغاثية التي تقدمها للنازحين.

ويطالب النازحون الذين تجمّعوا بالعشرات حول أفراد الشرطة العسكرية الروسية في قريتي كرك (جنوب مدينة كوباني) والمحمودلي (غربي مدينة الطبقة)، الجانب الروسي إخراج الاحتلال التركي من أرضهم عوضاً عن تقديم المساعدات، ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم التي أخرجتهم تركيا منها.

ويظهر في أحد المقاطع أحد النازحين من المكوّن العربي يقول للعسكريين الروس "نحنا ما بدنا إغاثات، نحنا بلد شبعان، بلد مكتفي ذاتي، نحنا نريد تطالعون الاحتلال التركي من أراضينا، هذه مطالبنا الوحيدة، نحنا تهجّرنا".

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر مجموعة من النازحين من المكون الكردي، يقول أحدهم "فلنغادر جميعاً"، ويقول آخر متوجهاً بحديثه للنازحين "أين قريتنا، أين ديارنا، أين موطننا، فلتغادروا جميعاً، لماذا لا تزالون واقفين".

ويتوجه أحدهم للكاميرا، ويقول "نحن نريد وطننا، نريد أن نعود إلى ديارنا، نعاني من أوضاع صعبة، ماذا نفعل هنا، هل نحن هنا لجمع المساعدات؟".

وشنّت تركيا عدواناً على منطقتي سريه كانية/رأس العين وكري سبي/تل أبيض في الـ 9 من تشرين الأول المنصرم، واحتلت على إثرها المنطقتين وهجّرت أكثر من 300 ألف مدني من أهالي المنطقتين.

وتوزّع هؤلاء المدنيون في مناطق شمال وشرق سوريا التي تديرها الإدارة الذاتية، إذ لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم المحتلة خوفاً من انتهاكات المرتزقة الذين يُهددون كل من يعود بالقتل.

وتخطط تركيا لإحداث عمليات تغيير ديمغرافي في المناطق التي تحتلها شمال سوريا، إذ كشفت مؤخراً عن خطة لإسكان مليون لاجئ سوري في تلك المنطقة.

(ه ح/ج)

ANHA