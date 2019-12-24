هجوم جديد لطالبان وأمنيون يتحدثون عن شتاء ساخن

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية أنّ إرهابيين هاجموا قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد في ولاية بلخ، بالقرب من الحدود مع أوزبكستان.

وأوضحت الوزارة "نتيجةً لهذا الهجوم قُتل سبعة جنود في الجيش الأفغاني وجُرح ثلاثة آخرون, وأُصيب ثلاثة من موظفي المديرية الوطنية للأمن بجروح".

من جهته، صرّح المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مُجاهد أنّ عشرين جنديا قُتلوا في الهجوم بينهم قائدٌ.

وكتب مجاهد على تويتر "أصبنا ستة جنود، وأسرنا أربعة آخرين وسيطرنا على القاعدة العسكرية".

ويأتي الهجوم غداة إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم، قُتل فيه جندي أميركي في إقليم قندوز شمال أفغانستان.

وصرّح مسؤولون في الاستخبارات الألمانية، في مخيم مرمال الذي يشكل قاعدة تديرها ألمانيا خارج مزار الشريف في بلخ أن كانون الثاني 2019 شهد أكبر عدد من الهجمات في الشمال.

وقال أحدهم لفرانس برس "إذا لم يطرأ تغيير في اللعبة على المستوى الاستراتيجي، سيكون الشتاء ساخناً". وأضاف "نتحدث عن نحو عشرين حادثاً أمنياً يومياً في المعدل" لدى قيادة الشمال لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت واشنطن وطالبان قريبتين من التوصل إلى اتفاق في بداية أيلول, لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق المفاوضات إثر هجوم استهدف قاعدة باغرام الجوية بشمال كابول، وأسفرعن سقوط 12 قتيلاً بينهم جندي أميركي.

(م ش)