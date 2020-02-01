هجار محمود: فكر القائد عبدالله أوجلان سبيل تحرّر كافة الشعوب

لا تزال الدولة التركية تفرض عزلتها غير الإنسانية على القائد عبدالله أوجلان، بهدف النيل من عظمة الشعب الكردي، وإفشال المشاريع الديمقراطية في الشرق الأوسط، المشبع بفلسفة الأمة الديمقراطية، والمحبة والسلام لكافة مكونات الشعب الموجودة في المنطقة.

الدولة التركية والدول الإمبريالية المتعاونة معها غير قادرين على هزيمة النضال والمقاومة التي أصبحت نوراً ينير درب الحالمين بالحرية والخلاص من العبودية، والاحتلال.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار مع عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، هجار محمود، الذي أوضح أن "العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان سببها إحباط مشروع الأمة الديمقراطية ، وعدم حل الأزمة التي تعيشها المنطقة".

وتابع هجار محمود حديثه: "في عام 2013 أرسل القائد رسالة إلى كافة المكونات والشعوب في الشرق الأوسط وكانت تنص على وقف إطلاق النار, وإيجاد حل للأزمة بطريقة سياسية ديمقراطية, واقترح ضمن رسالته إعطاءه مهلة أسبوع، وسيجد الحلول للأزمة التي تعيشها شعوب الشرق الأوسط".

وبيّن محمود، أن القائد لديه القدرة على إيجاد الحلول لكافة شعوب الشرق الأوسط من خلال مجلداته, "ولكن الدولة التركية والدول الإمبريالية تصدت لهذه الحقائق, وفرضت وشددت العزلة عليه".

ونوّه محمود، أن "المؤامرة التي قامت بها الدولة التركية والدول الإمبريالية كانت بعيدة عن حقوق الإنسان والقوانين الأخلاقية والمواثيق الدولية, واستهدفت إرادة جميع مكونات وشعوب المنطقة، وليس شخصية القائد فقط".

ودعا عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، الأحزاب الديمقراطية والشعوب المؤمنة بالفكر الديمقراطي قراءة مجلدات القائد, ومواجهة واستنكار المؤامرة التي تحاول إحباط فكر وفلسفة ومشروع الأمة الديمقراطية، "لأن هذا الفكر هو سبيل تحرر كافة الشعوب".

وأضاف "إن توجيهات وتحليلات القائد عبدالله أوجلان هي الأمثل لحل قضية الشرق الأوسط، لأنها تتصف بالديمقراطية والمساواة بين الشعوب".

وفي آخر حديثه ناشد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، هجار محمود، جميع مكونات المنطقة إلى تدارك المؤامرات والمخططات التي تقوم بها الدولة التركية والدول الرأسمالية بحق الشعب الكردي، وشعوب الشرق الأوسط, وكسر العزلة على القائد.

(هـ ن)

ANHA