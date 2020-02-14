نهب وسلب وتدمير انتهاكات يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية سلوك

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته انتهاكاته في المناطق التي يحتلها من شمال وشرق سوريا من نهب وسلب ممتلكات المدنيين الذين هُجّروا من أراضيهم في مقاطعة كري سبي/تل أبيض.

وبحسب مصادر مطلعة وموثوقة من ناحية سلوك أفادت لوكالتنا بأن الاحتلال التركي ومرتزقته أقدموا على نهب ممتلكاتهم بشكل كامل، ودمروا بعض المنازل التي هجّروا أهلها.

وحصلت وكالتنا على أسماء بعض المدنيين الذين نهبت منازلهم، وهم كل من "مصطفى مسلم، حمود مسلم، محمود هادي مسلم، جمعة هادي مسلم، حمد العبود، مصطفى العبود، فواز جمو، أحمد بوزان، مصطفى مسلم جمعة، عيسى جمعة".

وأقدم المرتزقة على هدم بعض هذه البيوت بعد نهبها بشكل كامل.

(م أ/ج)

ANHA