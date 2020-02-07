نقاط تركيا مجهزة لاحتلال دائم للأراضي السورية

قال مصدر أمني تركي لوكالة رويترز: "إن تركيا ليست لديها خطط لسحب قواتها من مراكز المراقبة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا" رغم أن ثلاثة من هذه المواقع موجودة في مناطق تسيطر عليها قوات النظام الآن.

وأضاف المصدر: "إنه لا توجد مشاكل" مع العسكريين الأتراك في سراقب، و أن كل مركز مراقبة في إدلب مجهز للدفاع.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيقاف الدوريات المشتركة مع روسيا بشمال سوريا بسبب الظروف الجوية لا بسبب الهجمات في إدلب".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أمهل قوات النظام حتى نهاية فبرايرشباط للانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب، مهدّداً بشن عملية عسكرية في المنطقة.

(آ س)