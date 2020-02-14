نسوة عراقيات يتظاهرن دفاعاً عن دور المرأة في حركة الاحتجاج

وأعادت التظاهرة الزخم للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بعد أكثر من أربعة أشهر على انطلاقها في بغداد ومناطق الجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية.

ورفعت النسوة والشابات في التظاهرة شعارات، و ردّدن هتافات تشدّد على دور المرأة في الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية المتّهمة بالفساد.

ووفقاً للنشطاء، أن الآلاف منهن تظاهرن في بغداد، والمحافظات الوسطى والجنوبية، وفي محافظات البصرة، وذي قار، وبابل، وميسان دعماً للاحتجاجات.

وأكدت النسوة على حماية دور المرأة في التظاهرات، وقلن: "حالنا حال الرجل، هناك محاولات لإخراجنا من الساحة لكننا سنعود أقوى، يريدوننا أن نصبح إيران ثانية، لكن المرأة العراقية لم تولد ليملي عليها الرجل ماذا تفعل، عليهم أن يتقبلونا كما نحن".

(س و)