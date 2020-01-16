نساء عين عيسى يحيون ذكرى تأسيس مؤتمر ستار

احتفل اليوم المئات من النساء وأهالي ناحية عين عيسى، وأعضاء مجالس مقاطعة كري سبي/تل أبيض بالذكرى السنوية الـ15 لتأسيس مؤتمر ستار.

و نُظمت الاحتفالية في الساحة العامة وسط ناحية عين عيسى، وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقيت العديد من الكلمات، ومنها كلمة من قبل الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن في مدينة الرقة، سناء عباس، وكلمة لعضوة حزب الاتحاد الديمقراطي بريفان اسماعيل، وكلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني زهرة بركل، وهنأت الكلمات ذكرى تأسيس مؤتمر ستار على جميع نساء مناطق شمال وشرق سوريا.

و عبّرت الكلمات عن رفضها القاطع للاحتلال التركي، والانتهاكات الوحشية بحق النساء في المناطق المحتلة.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فرق الطبقة والرقة ومنبج وكري سبي للثقافة والفن بعضاً من العروض الموسيقية و الفنية.

(كروب/م ح)

ANHA