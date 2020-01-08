نساء الطبقة يستذكرن المناضلة ساكينة ورفيقتيها

يصادف الـ9 كانون الثاني الذكرى السنوية الـ7 لاغتيال المناضلات الثلاثة ساكينة جانسز ورفيقاتها فیدان دوغان وليلى شايلمز في العاصمة الفرنسية باريس.

وحضر مراسم استذكار المناضلات ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، ليلى شايلمز التي نظمت في المركز الثقافي بالمدينة، إداريات وأعضاء إدارة المرأة في الطبقة، مؤسسة عوائل الشهداء في الطبقة، لجنة المرأة، مجلس الطبقة المدني، إلى جانب العشرات من نساء الطبقة وريفييها الشرقي والشمالي.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت اكراماً لأرواح الشهداء بالتزامن مع اشعال شموع المحبة والسلام أمام صور المناضلات الثلاثة والتي زينت المنصة في قاعة مركز الثقافة والفن.

خلال المراسم ألقت الإدارية في مؤسسة العوائل الشهداء بمنطقة الطبقة فوزة المحمد كلمةً أكدت فيها بإن المناضلة ساكينة كانت الطليعة الأولى لنضال ومن أوائل النساء اللواتي حملن على عاتقهن تحرير المرأة وقيادة ثورة الحرية وكسر قيود العبودية، فيما عاهدت بكلمتها وباسم كافة نساء الطبقة بمواصلة النضال والمقاومة على خطى أيقونات الثورة والنضال ساكينة وفيدان وليلى.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون تضمن ومضات عن حياة المناضلات ليلى جانسيز، فيدان دوغان، ليلى شايلمز.

(ع أ/ م ح)

ANHA