نساء الحسكة: سنواصل فعالياتنا حتى الكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان

نصب مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، يوم أمس، خيمة اعتصام في حي الكلاسة مقابل مدرسة فواز جولي تنديداً بالحريق التي نشب في جزيرة إمرالي، ومطالبة بالكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان.

نساء مقاطعة الحسكة المشاركات في خيمة الاعتصام طالبن الجهات المعنية التحرك للاطمئنان على صحة القائد، عبر وكالتنا "أنباء هاوار".

عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة أفين باشو استنكرت الحريق الذي نشب يوم أمس في جزيرة إمرالي، المكان الذي يُحتجز فيه القائد عبدالله أوجلان، وقالت:" الانتصارات التي تحصل في شمال وشرق سوريا أساسها فكر القائد أوجلان, لذلك الدول المحتلة تُحاول القضاء على هذه الفلسفة".

وأضافت أفين: نصبنا خيمة من أجل الاطمئنان على صحة القائد، نحن لن نكف عن فعالياتنا إلى أن يتم إعلامنا أن القائد بصحة جيدة.

عضوة منسقية مؤتمر ستار أفين باشو ناشدت المنظمات الدولية، والمجتمع الدولي، وحقوق الإنسان التحرك تجاه ما يحصل في إمرالي.

المواطنة زبيدة بيجو قالت:" نحن اليوم متواجدون تحت الخيمة من أجل حرية قائدنا عبدالله أوجلان الذي استهدفته الدول المتآمرة بطريقة وحشية".

وذكرت زبيدة: الدولة التركية لم تكتف بممارساتها من فرض للعزلة، بل قامت بافتعال حريق جزيرة إمرالي، المكان الذي يُحتجز فيه القائد أوجلان, وهدفها إبعاد القائد عن شعبه والقضاء على الفكر الديمقراطي المُنتشر بين شعبه".

زبيدة بيجو عاهدت في سياق حديثها على السير على خطا القائد عبدالله أوجلان، والاستمرار بالفعاليات حتى تحريره ، مطالبة الجهات المعنية والمجتمع الدولي وحقوق الإنسان التحرك واتخاذ القرار بشأن القائد والاطمئنان على صحته.

شكرية حسين من أهالي مدينة الحسكة أشارت إلى :" اجتمعنا اليوم في خيمة الاعتصام من أجل القائد عبدالله أوجلان، وسنداوم على نشاطاتنا إلى أن نحصل على معلومات حول صحته".

وطالبت شكرية حسين في ختام الحديث المنظمات الدولية وحقوق الإنسان الإسراع في إطلاق سراح القائد المعتقل منذ 21 عاماً.

(س و)

ANHA