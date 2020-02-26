نساء :سنُحي يوم الـ 8 من آذار بطليعة الأم عقيدة و هفرين خلف

حديث نساء الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، جاء بمناسبة حلول الـ 8 من آذار/مارس، عيد المرأة العالمي، في لقاء مع وكالتنا "أنباء هاوار".

باركت المواطنة فوزة عمر يوم الثامن من آذار على مقاتلات YPJ وجميع نساء العالم وقالت:" المرأة الكردية أثبتت نفسها للعالم أجمع بمقاومتها ونضالها".

وبيّنت فوزة: عيد المرأة هذا العام يختلف عن كل الأعوام، لأننا سنُحييه بطليعة الأم عقيدة و هفرين خلف، وبمقاومة المرأة التي أثبتت نفسها طوال الـ9 سنوات في المنطقة، لذلك سنجعل كل أيام السنة عيداً للمرأة.

وبدورها أشارت المواطنة فاطمة كلش إلى :" كل يوم هو يوم الـ 8 آذار، لذلك على جميع النساء تصعيد وتيرة النضال، والعمل، فالظلم والقمع المطبق على المرأة يتطلب جهداً ونضالاً مضاعفاً".

وأضافت فاطمة: إن المرأة الكردية ناضلت وقاومت من أجل حرية جميع النساء اللواتي عانين الظلم.

في الختام، باركت فاطمة كلش مناسبة الـ8 من آذار على كافة النساء، وأكدت أنهن سيجعلن جميع الأيام عيداً للمرأة.

أما المواطنة عمشة سليمان قالت:" الثامن من آذار كانت الخطوة الأولى لتعمل المرأة على التحرر من الظلمة الذكورية والمجتمعية, وكذلك الأمر بالنسبة للنساء في شمال وشرق سوريا عملت على التحرر من ذهنية المجتمع السلطوية, والسير على خطا فكر القائد عبدالله أوجلان.

(س و)

ANHA