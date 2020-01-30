ندوة في الطبقة لمناقشة الواقع التعليمي

وحضر الندوة الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي روشن حمي إلى جانب العشرات من ممثلي الفعاليات المدنية وعدد من أهالي الطلبة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء بعدها تحدث الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في الطبقة هنانو خليفة عن سير العملية التربوية منذ تحرير المنطقة من مرتزقة داعش وحتى الآن، وعن التطور الذي حققته لجنة التربية في القطاع التعليمي.

بعدها تحدث الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي الطبقة أسامة عناد عن الصعوبات التي تواجه التعليم وبالأخص الفكر الذي زرعه مرتزقة داعش في عقول الأطفال خلال فترة سيطرته على المنطقة.

وفي الختام تحدث نائب رئيس فرع التحالف الوطني الديمقراطي السوري بوطان قادر عن التحديات المستقبلة ووضع اقتراحات لتحسين الواقع التعليمي ومنها فتح جامعات وتكثيف الدورات الفكرية والمنهجية للمعلمين.

( و ه/ل)

ANHA