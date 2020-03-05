ناشط حقوقي: تركيا ترتكب جرائم حرب في عفرين

وحمل عضو منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة عفرين – سوريا جبرائيل مصطفى، الدولة التركية مسؤولية الجرائم التي تركبها المجموعات المرتزقة في المناطق المحتلة من شمال سوريا.

وأضاف مصطفى الجاري "إن جرائم الاحتلال التركي والفصائل التابعة له في شمال وشرق سوريا بشكل عام وعفرين بشكل خاص هي جرائم ممنهجة وتخالف بهذا القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين هذه الاتفاقيات".

وأكمل مصطفى " لم تتوقف انتهاكات تركيا والفصائل التابعة لها بعد احتلالها عفرين، ومنذ دخولنا عام 2020 تضاعفت الانتهاكات وطالت حتى المُهجّرين إلى مقاطعة الشهباء وعلى قرى مقاطعة عفرين التي لم يحتلها الجيش التركي ومرتزقته".

ستة مدنيين ضحايا القصف التركي خلال شهرين

وأفاد مصطفى أنه خلال شهري كانون الثاني وشباط استشهد عدد من المدنيين في قصف الاحتلال التركي ومرتزقته "خلال هذين الشهرين راح ضحية القصف اليومي الذي تشهده مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا ستة شهداء مدنيين بينهم أطفال, وجرح 12 مدني، وآخر نتائج هذا القصف كانت مجزرة قرية آقيبة التي ارتكبها الاحتلال التركي في 25 شباط من الشهر المنصرم والتي راح ضحيتها ثلاثة شهداء مدنيين وجرح ثلاثة آخرين".

مشروع الإصلاح الشرقي

ولفت مصطفى إلى أهداف تركيا من هذه الهجمات "الهدف هو تحقيق الاتفاق الملي وتحقيق مشروع مصطفى كمال أتاتورك الإصلاح الشرقي، والذي حاول أن يطبقه في شمال كردستان، وإن هذه المادة بالذات هي من أخطر المواد الذي تبناها أتاتورك وتاريخها غير محدود إلى حين أن تتحقق بالكامل وإن هذه الجرائم التي ترتكبها تركيا هي استكمال لذلك المشروع الأتاتوركي".

حرمان ألاف الطلبة من حق التعليم

وبيّن مصطفى نتائج القصف المستمر "هذا القصف تسبب في حرمان آلاف الطلبة من الذهاب إلى مدارسهم نتيجة خوف الأهالي والطلبة من القصف، كما أن الأماكن الدينية لم تسلم من القصف، ففي شهر شباط المنصرم من هذا العام تم قصف جامع قرية شيخ عيس في مقاطعة الشهباء".

جرائم حرب

وأضاف عضو منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة عفرين – سوريا "أثبتت منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة عفرين – سوريا أن تركيا هي التي تسيطر على فصائل المرتزقة من النواحي القضائية، التنفيذية والمجالس المدنية والعسكرية، علماً أن المنظمات الدولية والحقوقية قد أصدرت بيانات أدانت تلك الجرائم".

وقال مصطفى "إن المنظمات الدولية قد أصدرت بيانات اعتبرت الجرائم التركية هي جرائم حرب".

وتابع "أصدرت اللجنة المستقلة لتوثيق الانتهاكات في سوريا ومنظمة هيومن رايتس بياناً في عام 2019 أكدت فيه أن الجرائم التي اُرتكبت في عفرين هي جرائم حرب نفذتها الدولة التركية والفصائل التابعة لها من حيث القتل، وارتكاب المجازر وإحداث تغيير ديمغرافي فيها، وأدانت هيئة الأمم المتحدة الدولة التركية عما تفعله من انتهاكات في سوريا خلال بيان أصدرتها في هذا الشهر".

وناشد جبرائيل في ختام حديثة الجهات الدولية المعنية بالتدخل الفوري لإيقاف القصف التركي ومرتزقته بالقول: "نحن منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة عفرين – سوريا نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل السريع لوقف القصف التركي على مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا وإنهاء الاحتلال التركي وإرجاع أهالي عفرين إلى ديارهم والذين بلغ عددهم في بداية هجرتهم 300 ألف، والانتهاكات التركية ما زالت تُرتكب في عفرين".

(ر ح)

ANHA