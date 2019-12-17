نازح: مرتزقة تركيا هم نفسهم عناصر داعش والنصرة

الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا لا يزال مستمراً من الـ 9 من تشرين الأول من العام الجاري، ونتيجة للهجوم التركي الذي استهدف المدنيين، قُتل أكثر من 400 مدني وأصيب المئات، كما نزح أكثر من 300 ألف عائلة قسراً إلى مدن ونواحي الحسكة وقامشلو والرقة.

الشاب فريد عايش محمد البالغ من العمر 33 عام من ريف مدينة سري كانيه الحدودية، نزح قسراً مع عائلته المُكوّنة من 7 أشخاص من ريف سري كانيه ولجأ إلى ناحية الشدادي.

ويروي الشاب فريد محمد، انتهاكات ما يسمى بـ "الجيش الوطني" وقوات الاحتلال التركي بحق المدنيين العُزّل أثناء هجومهم الشرس على عموم الشمال السوري, قائلاً "أنا مواطن من ريف سري كانيه والآن لاجئ في ريف ناحية الشدادي بسبب ظلم وبطش القوى الإرهابية التي هجّرت آلاف الأهالي من بيوتهم ومدنهم وعاثوا فساداً بالممتلكات".

وأشار فريد محمد إلى أن رصاص الإرهاب لم يستثنِ طفلاً ولا شاباً، ووقع شهداء كُثُر جُلّهم من الأطفال والنساء "ولم يتسنَ لنا حتى القيام بنقلهم أو دفنهم, وبقيت جثثهم في الطرقات".

وأكّد محمد أن الأشخاص المقاتلون في صفوف المرتزقة هم مجموعات داعش الإرهابية الفارة من القتال في سوريا, وتابع "كانت تكبيراتهم وأصواتهم وأناشيدهم هي ذاتها التي كان عناصر النصرة وداعش يرددوها".

وأضاف محمد, "لم يتسن لنا إخراج مستلزماتنا وحاجياتنا من بيوتنا قبل مغادرتنا, حيث نقلت عائلتي وأولادي على دراجة نارية من ريف سري كانيه إلى ناحية الشدادي".

وأنهى فريد محمد حديثه مطالباً المنظمات الإنسانية النظر بعين الرأفة لأحوال النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية حسب الإمكانية كونهم يمرون بأزمة خانقة.

(هـ ن)

ANHA