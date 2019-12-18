نادي سردم يحصلُ على كأس أندية الدّرجة الأولى في إقليم الجزيرة

أُقِيمَت، اليوم 18 كانون الأوّل، المُباراة النّهائيّة لبطولة أندية الدّرجة الأولى في إقليم الجزيرة، بين فريقي نادي سردم ونادي عمال الجزيرة، على أرضيّة ملعب شهداء 12آذار في مدينة قامشلو شمال شرق سوريا، بحضور حشد من الأهالي وممثّلي الإدارة الذّاتيّة الدّيمقراطيّة لإقليم الجزيرة، والاتّحاد الرّياضيّ وهيئة الشّباب والرّياضة.

وتغلّب نادي سردم على نادي عمال الجزيرة بـ 3 أهدف لهدفين، وبذلك حصل على 44 نقطة في مجمل المباريات الّتي خاضها النّادي ضمن بطولة أندية الدّرجة الأول. فيما حصل على المرتبة الثّانية نادي الأساييش بـ 38 نقطة.

وعقب الانتهاء من المباراة، تمّ تكريم نادي سردم بكأس البطولة، بالإضافة لتكريم أفضل لاعب وأفضل حارس والفريق المثالي. كما تمّ تكريم قوّات سوريا الدّيمقراطيّة ومؤسّسة عوائل الشّهداء بدروع تذكارية، تكريماً للتضحيات الكبيرة الّتي بذلتها القوّات والمؤسّسة.

فعاليات بطولة أندية الدّرجة الأولى في إقليم الجزيرة انطلقت منتصف شهر حزيران، بمشاركة 10 أندية في الدّرجة الأولى، وهم فريق عمال الجزيرة، نادي سردم، الأساييش، وجودي، وبرخودان، وسري كانيه، وواشوكاني، وخبات، وصناديد والطريق. إلّا أنّها توقّفت نتيجة هجمات جيش الاحتلال التّركيّ، واستُؤنِفت منصف شهر تشرين الثّاني.

(كروب/ أ ب)

ANHA