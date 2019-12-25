مُهجّرو كري سبي: نحنُ أصحابُ الأرضِ الحقيقيّون ونناشدُ العالم بإعادتنا إليها

طالبَ مُهجّرو مخيم كري سبي المُجتمعَ الدّوليّ وكافّة المنظّمات الحقوقيّة الّتي تُعنى بحقوق الإنسان بتأمين عودتهم إلى ديارهم، مؤكّدين أنّهم أصحابُ الأرض الحقيقيّون، وأنّ المُحتلّ التّركيّ هجّرهم منها بغير وجه حقّ، وذلك خلال بيان.
خبر 2019-12-25T18:53:00 عين عيسى

وأصدر مُهجّرو كري سبي/ تل أبيض اليوم بياناً طالبوا فيه المُجتمع الدّوليّ بتأمين عودتهم إلى ديارهم.

وقُرِئ البيانُ خلال تجمّع في مخيم مُهجّري كري سبي جنوب ناحية عين عيسى من قبل جمال عبد السّلام، وهو أحد المهجّرين. البيان هنّأَ بدايةً الشّعب السّوريّ عامّةً، والمسيحيّ خاصّةً بقدوم عيد الفصح المجيد.

وأدان البيانُ الصّمت الدّوليّ على الجرائم التّركيّة بحقّهم، والّتي كانت ولا زالت تُمارسُ عليهم من عرب وكرد. كما ناشدَ المُجتمع الدّوليّ، وجميع المنظّمات الحقوقيّة الّتي تُعنى بحقوق الإنسان والطّفل والمرأة للتحرّك لإيقاف "آلة الموت التّركيّة والحقد التّركيّ العثمانيّ".

ودعا المُهجّرون في بيانهم القوى العالميّة المؤثّرة للضّغط على الاحتلال التّركيّ ومرتزقته للانسحاب من كامل مناطق شمال وشرق سوريّا، وذلك لتأمين عودة المهجّرين إلى منازلهم وقراهم ومزاولة أعمالهم في الأرض الّتي عاشوا فيها منذ مئات السّنين.

 (ك)

ANHA

 


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