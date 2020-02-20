مُهجّرو عفرين: قذائفُ الاحتلال تلاحقنا أينما ذهبنا

وقصف جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته، قرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشّهباء بعشرات قذائف المدفعيّة والهاون، بعد الإعلان عن تقدّم النّظام السّوريّ في عدّة جبهات في ريف حلب الشّماليّ الغربيّ.

وطال قصف جيش الاحتلال التّركيّ قُرى: "أقيبة، صوغانكه، باشمره، كندي مازن، دير جمال، ناحية تل رفعت، كفر نايا، الزّيارة".

وأدّى قصف الاحتلال التّركيّ ومرتزقته إلى إلحاق أضرار مادّيّة بممتلكات بالمدنيّين، حيثُ رصدت وكالة أنباء هاوار آراء الأهالي في ناحية شيروا، الّذين طالبوا المُنظّمات الدّوليّة والحقوقيّة بالتّدخّل.

حيثُ شجب المواطن دحام طالب من أهالي قرية أٌقيبة انتهاكات جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته اليوميّة على قرى ناحية شيراوا.

وأردف بالقول: "حياة الآلاف من مهجّري عفرين وأهالي شيراوا في خطر بسبب القصف اليوميّ على منازل المدنيّين، حيثُ ألحق أضراراً مادّيّة بممتلكاتهم، ففي بداية الشّهر الجاريّ استُشهد المواطن علي منلا في القصف الثّاني الّذي طال منزله في قرية أقيبة، أمّا القصف ليلة أمس طال جميع قرى ناحية شيراوا وقرى مقاطعة الشّهباء، وذلك بعشرات قذائف المدفعيّة والصّاروخيّة".

وبدورها أكّدت المُهجَّرة آرين عثمان أنّ في السّاعات المُتأخّرة من مساء كلّ يوم يبدأ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته بقصف قرى ناحية شيراوا؛ لأنّها مكتظّة بالمدنيّين، فهذا القصف العشوائيّ يهدف إلى إفراغ القرى وتهجير أهالها. "

كما عبّرت آرين عن مقاومتهم في قرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشّهباء، فهي مستمرّة حتّى إخراج جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته من عفرين، وعودة جميع المهجّرين إلى ديارهم.

أمّا المواطن عثمان عثمان، أفاد بأنّ الاحتلال التّركيّ هجّرهم من ديارهم منذُ سنتين، ولا تزال قذائف الاحتلال التّركيّ تلاحقهم أينما ذهبوا.

كما طالبَ عثمان المنظّمات الدّوليّة والحقوقيّة بوقف انتهاكات جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على قرى ناحية شيراوا.

مُختتماً حديثه بالقول: "إنّ قذائف الاحتلال التّركيّ والمجموعات المرتزقة لن تنال من إرادتنا؛ لأنّها قويّة، ومهما فعل الاحتلال بنا لن نتراجعَ عن مقاومتنا في ناحية شيراوا.

حيثُ يُذكر أنّ الاحتلال التّركيّ ومرتزقته، عاودا قصف ناحية شيراوا، حيثُ استهدفا محيط مخيّم العودة لنازحي عفرين، في قرية الزّيارة بعشرات القذائف منذُ قليل.

(إ أ)

ANHA