مُهجّرو عفرين يطالبون بتقديم المساعدة للمُهجّرين في مخيم واشو كاني

تسببت هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا بتهجير أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم وسط غياب تام للمنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية، وقيام الإدارة الذاتية بتقديم المساعدة، وافتتاحها مخيمات لاستقبال المُهجّرين.

ويعيش المُهجّرون في مخيم واش وكاني في مقاطعة الحسكة في ظروف صعبة لنقص المساعدات وإمكانات الإدارة الذاتية.

وبهذا الصدد أصدرت مؤسسات المجتمع المدني في إقليم عفرين، بياناً للرأي العام طالبت فيه بتقديم المساعدة للمُهجّرين.

البيان قُرئ خلال تجمّعٍ لأعضاء من اتحاد الإيزيديين، اتحاد الشبيبة، ومؤتمر ستار وأعضاء من مجالس وكومينات مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسين في ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء .

المجتمعون رفعوا صوراً لضحايا هجمات الاحتلال، وقُرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل روناهي أوسو وحسين ولو.

وجاء في نصه:

"في ظل الحرب اللاأخلاقية التي فُرضت على الشعب السوري عامة، وعلى الشعب في شمال وشرق سوريا خاصة، استغلت الدولة التركية هذه الأزمة لتنفيذ مشروعها العثماني الرامي إلى ضم الشمال السوري بحجة الحفاظ على أمنها القومي من خلال استخدامها المجموعات المسلحة الإرهابية كـ داعش وجبهة النصرة لاحتلال طرابلس والباب واعزاز وأتبعتها باحتلال عفرين في ١٨ آذار ٢٠١٨ وتابعت احتلالها لسري كانيه وارتكبت العديد من المجازر وبدأت بتغيير ديمغرافية المنطقة.

حيث طردت سكان عفرين و سري كانيه، وجلبت التركمان من كل مكان أمام مرأى العالم أجمع، وأصبح شعبنا مشرداً في وطنه، أما الذين جاؤوا من مناطق بعيدة أصبحوا أصحاب البيوت التي هُجّر أهلها الحقيقيون.

ولتقاسم هذه الهموم مع إخواننا النازحين كان واجباً علينا نحن كمنظمات المجتمع المدني في الشهباء أن نقوم بحملة دعم معنوية ومادية لأهلنا المُهجّرين قسراً في مخيم (واشوكاني) ، ونناشد أهلنا في الغربة وكافة منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لدعم ومساندة أهلنا في المخيمات التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

كما ندعو الدول ذات الشأن إلى وقف غطرسة الدولة التركية، وإجبارها على مغادرة الأراضي السورية التي احتلتها بقوة السلاح، لعودة السكان الأصليين إلى منازلهم وممتلكاتهم وإنهاء معاناتهم".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة.

(م ح/سـ)

ANHA