مُهجّرو عفرين يؤكدون تمسكهم بمناطقهم رغم القصف التركي

يكثّف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماته على ناحيتي شيراوا و تل رفعت التي يقطنها مئات المُهجّرين النازحين قسراً من عفرين، و يواصل ارتكابه المجازر بحق المدنيين.

وعلى ذلك أكد عددٌ من المُهجّرين في ناحيتي شيراوا وتل رفعت الممارسات التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي بحق المدنيين.

المواطن عدنان نبهان من سكان ناحية تل رفعت بمقاطعة شهباء قال :" إن الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في مدينة إعزاز ومارع المحتلتين ، يمارسون انتهاكاتهم منذ عامين بحق أهالي ناحية تل رفعت".

المواطن حسين ملا أشار بأن الاحتلال التركي يستهدف جميع مكونات المنطقة ولا يفرق بين عربي وكردي.

المواطنة أمينة حميد من المُهجّرات من مدينة عفرين قالت :" إن هذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها الاحتلال التركي القرى المكتظة بالمدنيين في عفرين.

وأسفر القصف المدفعي لجيش الاحتلال التركي فجر اليوم عن استشهاد المواطن علي ملا من قرية آقيبة بناحية شيراوا.

وتابعت أمينة بالقول :" الاحتلال التركي هجّرنا من ديارنا ويحاول مرة أخرى تهجيرنا من مناطق شهباء ليحتل المنطقة".

أما المواطن أحمد حبش من مُهجّري عفرين الذي تعرض منزله للقصف في قرية بينة بناحية شيراوا، قال "ما الذنب الذي اقترفناه لكي تُقصف منازلنا، ورغم تهجرينا من قريتنا في عفرين إلا أن الاحتلال التركي لا يزال يستمر في قتلنا، وإن هذه الهجمات ليست إلا دليلاً على فشل مخططاته الاستعمارية ".

وأكد حبش على بقائهم في ناحية شيراوا والاستمرار في المقاومة حتى تحرير مقاطعة عفرين و العودة إليها .

زينب ملا من أهالي قرية آقيبة في ناحية شيراوا التي تعرض منزلها لقصف الاحتلال التركي استنكرت بشدة الهجوم التركي، وأكدت بأن قرية آقيبة تعرضت لأكثر من 50 قذيفة صاروخية، ما أدى لإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم.

زينب أكدت:" إن هدف الاحتلال التركي هو تهجير المدنيين، وبث الخوف والذعر في نفوس المدنيين والأطفال، لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة.

(م ح)

ANHA