مُشاجرةٌ داخل البرلمان التّركيّ بسبب سياسة أردوغان في سوريّا

واندلع الشّجار إثر احتجاج نوّاب من حزب العدالة والتّنمية على كلمة نائب حزب الشّعب الجمهوريّ إنجين أوكوتش، والّتي هاجم فيها سياسة الرّئيس التّركيّ رجب طيّب أردوغان في إدلب.

وتجمّع نوّاب العدالة والتّنمية حول أوكوتش بعد إنهاء كلمته اعتراضاً على ما جاء فيها، إلّا أنّ سرعان ما تحوّل الأمر إلى مشاجرة جماعيّة، تبادل فيها النوّاب اللّكمات والرّكلات.

وقد أظهرت اللّقطات سقوط بعض النّوّاب أرضاً جرّاء اللّكمات الّتي تعرّضوا لها، فيما سقط آخرون بسبب التّدافع.

وكان الجيش التّركيّ قد تعرّض لخسائر في الأرواح غير مسبوقة خلال الأيّام الماضية، خاصّة عندما فقد٣٤ جنديّاً الخميس الماضي، في غارة جوّيّة لقوّات النّظام.

المصدر: وكالات