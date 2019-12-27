مَقتلُ جُنديّين تركيّين وإصابة 3 بعمليّات لقوّات تحرير عفرين

وأصدرت قوّاتُ تحرير عفرين بياناً بهذا الخصوص كشفت فيه عن نتائج العمليّات النّوعيّة الّتي نفّذتها في إطار المرحلة الثّانية من مقاومة العصر ضدّ الاحتلال الترّكيّ ومرتزقته، وقالت في البيان:

"تستمرّ قوّاتنا في تنفيذ العمليّات ضدّ جيش الاحتلال الترّكيّ ومرتزقته في عفرين وما حولها.

بتاريخ 26 كانون الأوّل الجاري نفّذت قوّاتنا عمليّة نوعيّة ضدّ إحدى مقرّات جيش الاحتلال الترّكيّ في منطقة إعزاز وقرية المالكية وناحية شرا في مقاطعة عفرين، وبنتيجة هذه العمليّة قُتِل اثنان من جيش الاحتلال الترّكيّ على الأقلّ وأصيب 3 آخرين بجراح.

وبعد تلقّي الاحتلال التّركيّ تلك الضّربات من قبل قوّاتنا أقدمت على قصف كلّ من قرى مالكية ومرعناز وشوارغة وعلقميّة التّابعات لناحية شرا في مقاطعة عفرين بشكل مُكثّف، والّتي ألحقت أضراراً مادّيّة بممتلكات الأهالي في المنطقة.

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ANHA