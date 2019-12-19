مَعنيّون: مخزوننا الاستراتيجي لا يكفي سوى شهرين ونصف بعد احتلال صوامع الشّركراك

وتتبعُ لناحية عين عيسى صومعتان لتخزين مادّة القمح، وهما كلّ من صوامع مشرفة عين عيسى والشّركراك، والّتي يُخزّن فيهما المخزون الاستراتيجي لقوت الأهالي من مادّة الطحين.

وتستوعب الصّومعتان ما يقارب الـ 111 ألف طنّ من مادّة القمح، حيثُ تُعدّ القدرة الاستيعابيّة لصوامع الشّركراك 100 ألف طنّ بعد إعادة تأهيل 90 بالمئة منها في العام الماضي، فيما تبلغ القدرة الاستيعابيّة لصوامع مشرفة عين عيسى 11 ألف طن من القمح.

وكانت القدرة الاستيعابيّة لصوامع الشّركراك تبلغ120 ألف طن قبل تدمير المجموعات الّتي تعاقبت على احتلال المنطقة البُنى التّحتيّة فيها، وقد أعادت الإدارة الذّاتيّة تأهيل 90 بالمئة من الصّوامع في العام الماضي بكلفة 124 مليون و700 ألف ليرة سوريّة لاستقبال محاصيل القمح من المزارعين.

واستقبلت لجنة الاقتصاد بناحية عين عيسى العام الماضي في صوامع الشّركراك 48 ألف طن من القمح، و 50 ألف طن من الشّعير في خزّان أرضيّ ضمن الصّوامع، كما وتمّ تعبئة صوامع مشرفة عين عيسى بشكل كامل.

وتزوّد هاتان الصّومعتان مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى بالإضافة لإدارة منبج بمادّة الطّحين بعد طحنه في كلّ من مطحنتي الجفجي والصّخرات التّابعتَين لمقاطعة كري سبي قبل احتلالهما من قبل الجيش التّركيّ ومرتزقته.

واحتلّ الجيش التّركيّ صوامع الشّركراك الواقعة 12 كيلو متر شمال شرق النّاحية في الـ 9 من الشّهر الجاري، مانعاً بذلك الوصول للصّوامع لنقل ما تبقّى فيها من قمح.

وبحسب مصادر مُؤكّدة فإنّ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته استقدموا شاحنات نقل يتوقّع أنّها لنهب كمّيّات القمح المُخزّنة داخل الصّوامع، بالإضافة للمعدّات الموجودة فيها، الأمر الّذي أثار مخاوف الجهات المعنيّة من فقدان المخزون الاستراتيجيّ لأهالي النّاحية.

وأوضحَ المسؤول عن صوامع الشّركراك شيخ محمّد عبدو بأنّ الصّوامع تحوي حاليّاً قرابة الـ 16 ألف طنّ من القمح، بالإضافة لـ 25 ألف طنّ من الشّعير.

ولفت عبدو إلى أنّ مخزون الصّوامع التّابع للناحية يزوّد المطحنة المستحدثة بناحية عين عيسى بـ 30 طنّ من الطّحين يوميّاً وتوزيعه على أفران النّاحية والقرى التّابعة لها.

وبيّن شيخ بأنّ المرتزقة إذا ما نهبوا مخزون صوامع الشّركراك فإنّ مخزونهم من القمح في الصّومعة الثّانية لن يكفي سوى لشهرين ونصف على أكثر تقدير.

والجدير بالذّكر أنّ صومعة مشرفة عين عيسى لم يتبقَّ فيها حاليّاً سوى 2000 طنّ من القمح.

(ج)

ANHA