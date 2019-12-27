موقع بريطاني: انقرة سترسل مرتزقة سوريين الى ليبيا لقتال قوات حفتر

وفي هذا السياق نقل الموقع عن مصدر بارز من ما يسمى "المعارضة السورية" قوله إن أنقرة قد اتصلت بالفعل بالعديد من مجموعات المرتزقة السوريين حول نشرهم في ليبيا.

وكما قال مصدر تركي للموقع، إن "فرقة مرتزقة السلطان مراد، وهي مجموعة مسلحة مكونة من مقاتلين تركمان، هي من بين المجموعات التي سيتم إرسالها إلى شمال إفريقيا".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن مرتزقة تركيا افتتحوا مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

وأضاف المرصد السوري، أنه تم افتتاح 4 مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب "المقاتلين" ضمن مقرات تتبع للمرتزقة المدعومين من تركيا، حيث تم رصد توجه عشرات الأشخاص إلى تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية.

وأكدت مصادر أن المرتزقة المدعومين من تركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات ورواتب تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

(م ش)