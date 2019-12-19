موسى: الحركة السّياسيّة الكرديّة مسؤولة عن مصير الشّعب الكرديّ

أطلقت عدّة أطراف كُرديّة وكُردستانيّة في الدّاخل والخارج مبادرات لتوحيد الصفّ الكُرديّ، وآخرها مبادرة الفنّانين والمثقّفين الكُرد في مدينة كولن الألمانيّة، ومبادرة القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي، ولاقت هذه المبادرات استجابة شعبيّة، نظراً لأهمّيتها في هذه المرحلة الّتي تتعرّض لها مناطق شمال وشرق سوريّا لهجمات من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. ويرى في هذا الصّدد سكرتير الحزب اليساريّ الكرديّ في سوريّا محمّد موسى وجود تباطُؤ في مسألة الوحدة الوطنيّة الكرديّة والمبادرات الّتي أطلقت.

وأشار موسى بداية إلى سلسلة مبادرات لتوحيد الصفّ الكرديّ في روج آفا كمبادرة هولير1، وهولير2، ودهوك، وقال "كان الأجدر بالحركة السّياسيّة توحيد صفوفها مع إطلاق أولى المبادرات، وتبنّي مشروعاً سياسيّاً. المبادرات قرّبت وجهة الأطراف السّياسيّة لكن لم تستطع توحيد الصّفّ على أرض الواقع".

وعقد في مدينة هولير في إقليم كردستان في 11 حزيران 2012 إتفاق بين المجلس الوطنيّ الكُرديّ الّذي كان يضمّ عدّة أحزاب سياسيّة كُرديّة في روج آفا، ومجلس الشّعب لغربي كُردستان الّذي كان يضمّ عدّة أحزاب وتنظيمات نسائيّة وشبابيّة، بهدف توحيد الخطاب السّياسيّ الكرديّ. وتلاه اجتماعَا هولير 2 ودهوك إلّا أنّ هذا الاتفاق لم يدم طويلاً، نتيجة ارتباط بعض الأحزاب في المجلس الوطنيّ بأجندات خارجيّة.

ونوه محمّد موسى للمبادرة الّتي أطلقتها لجنة المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ- روج آفا بداية العام الحالي، وقال: "كان هناك مساعٍ من قبل لجنة المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ- فرع روج آفا بهدف توحيد الصفّ الكرديّ، والتقت اللّجنة بعدّة أطراف سياسيّة، لكنّها لم تتكلّل بالنّجاح نتيجة رفض بعض الأطراف السّياسيّة المشاركة وعدم وضوح مواقفهم من الوحدة الوطنيّة".

ويرى سكرتير الحزب اليساريّ الكرديّ في سوريا محمّد موسى بأنّ المبادرة الّتي أطلقها القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة مظلوم عبدي مهمّة، ولاقت استجابة على المستوى الكُرديّ والكُردستانيّ، وقال: "كونه طوّر العلاقات مع جميع الأطراف السّياسيّة الكُرديّة والكُردستانيّة، واستمع إلى آرائهم وموقفهم، وشدّد على ضرورة تجاوز القوى والأحزاب لخلافاتهم وتناقضاتهم في هذه المرحلة لإيجاد الحلول المناسبة لوحدة الخاطب الكرديّ".

يجب ألّا يُهمّش المشروع الوطنيّ

محمّد موسى شدّد على ضرورة تخلّي الأحزاب الّتي تُعرقل وحدة الصفّ الكرديّ عن حججها، وقال: "الحجج والمبرّرات هي الّتي تُعرقل وحدة الرّؤى السّياسيّة حتّى الآن، كادّعاء البعض بوجود معتقلين سياسيّين في سجون الإدارة الذّاتيّة، برغم من تأكيد الإدارة عدم صحّة هذه الادّعاءات". ونوّه: "حتّى إن كان هناك معتقلون يجب ألّا يُهمّش المشروع الوطنيّ، وإن كان لدى الأحزاب السّياسيّة أيّة مطالب فيمكن حلّها عبر الجلوس على الطّاولة".

وذكر سكرتير الحزب اليساريّ الكرديّ في سوريا محمّد موسي خلافاً نشب بين الحركة السّياسيّة الكُرديّة في باشور كردستان في التّسعينيّات، بين حزب الاتّحاد الوطنيّ الكُردستانيّ والحزب الدّيمقراطيّ الكُردستانيّ- العراق، وقال: "اندلعت حرب بين الطّرفين وكانت له تداعيات وخيمة على الشّعب الكرديّ، وألحق دماراً بكردستان، وفقد على إثره الآلاف حياتهم، وفي النّهاية وضع الطّرفان خلافاتهم جانباً، واتّفقا على مشروع إقليم كردستان ضمن عراق فيدرالي".

ودعا سكرتير حزب اليسار الكرديّ في سوريا الأحزاب السّياسيّة الكرديّة أن يكونوا أصحاب إرادة ويدركوا خصوصيّة المرحلة الّتي يمرّ بها الشّعب الكرديّ، وقال: "الحركة السّياسيّة الكرديّة الآن هي مسؤولة عن مصير الشّعب الكرديّ والتّاريخ لن ينسى ذلك". ونوّه: "إن كان هناك خلافات بيننا، فهناك نقاط مشتركة تجمع أيضاً، ألا وهي أنّنا شعب واحد ونعيش على أرض واحدة".

(أ ب)

ANHA