موسكو: عدم تنفيذ تركيا لالتزاماتها أدى لتفاقم الوضع

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "أسباب التدهور الحالي الذي نشهده يتمثل في فشل تركيا المزمن في الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشي المؤرخة 17 سبتمبر 2018".

وتابعت: "في ظل الظروف الحالية، نعتبر أن المهام الرئيسية هي خفض مستوى العنف على الأرض، وضمان أمن العسكريين للبلدان الضامنة الواقعة داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إثارة المواجهة المسلحة الممكنة نتيجة لأعمال عسكرية غير عقلانية".

في غضون ذلك، ناقض وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، كلام الرئيس أردوغان حول اتفاقية سوتشي قائلاً إن بلاده تواصل العمل مع روسيا لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية، لافتًا إلى أن اتفاق سوتشي لا يزال قائماً رغم العوائق.

(ي ح)

المصدر: وكالات