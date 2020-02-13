موجة صقيع تؤثر على المحاصيل الزراعية في مقاطعة الشهباء

يعرف الصقيع بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، وتحوله من حالة غازية إلى حالة صلبة بشكل مباشر، حيث يسبب تلفاً في الأنسجة، وتحديداً في النباتات الحديثة النمو، ويسبب العفن في البراعم، والهرم في الخلايا.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 7 ما دون الصفر في مقاطعة الشهباء، ملحقة أضراراً عدة بالمحاصيل الزراعية كالأشجار والنباتات.

وأدت موجة الصقيع إلى إتلاف 15% من المحاصيل الزراعية في مقاطعة الشهباء، وخاصة مزروعات البيوت البلاستيكية، و أحياناً تؤدي إلى إتلاف جميع المزروعات ضمن البيت البلاستيكي.

وكالتنا رصدت آراء بعض المختصين حول الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية، وآراء مُهجّري عفرين القاطنين في مخيمات الشهباء، والمعاناة التي يشهدونها في ظل موجة الصقيع.

مشيرة رشيد الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في إقليم عفرين أفادت بأن المحاصيل الزراعية تعرضت لموجة صقيع شديدة، أثرت بشكل كبير في المحاصيل المزروعة في هذا الموسم.

ولازالت الموجة مستمرة في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر".

وقالت مشيرة إن للصقيع سلبيات وإيجابيات، فمن سلبياته حرق أنسجة الأشجار والبراعم، وتصبغ أوراقها باللون الأسود، أما إيجابياته فإنه يقتل الحشرات والقوارض، مما يؤدي إلى حماية النباتات والأشجار".

فيما أشار المواطن جعفر سليمان أحد مُهجّري عفرين إلى الظروف الصعبة الذي يمرون به خلال هذا الصقيع، وقال: إن الطقس بارد جداً، وخاصة في الليل تحت هذه الخيم.

وأضاف سليمان "نعاني من البروة الشديدة تحت هذه الخيم في ظل هذا الصقيع، لا نستطيع إطفاء المدافئ ليلاً ونهاراً، مما يؤدي إلى إصابة أطفالنا الصغار بالأمراض".

الجدير ذكره أن لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي أعلنت عن تعطيل كافة مدارس المقاطعة حفاظاً على سلامة الطلاب، وذلك لمدة ثلاثة أيام بسبب الأحوال الجوية.

(م)

ANHA