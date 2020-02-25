موجات الصقيع الشديدة تتلف مشاتل الخضروات الصيفية في ريف الرقة

دأب فلاحو ريف الرقة سنوياً على تجهيز المشاتل التي يتم فيها زراعة أنواع من الخضروات الصيفية لاستعجال الموسم الصيفي، بهدف توريد الخضروات الصيفية باكراً إلى الأسواق المحلية, لكن هذا الأمر واجه خطراً كبيراً هذا العام، بسبب الشتاء القاسي، حيث أدت موجات الصقيع المُتلاحقة فيه إلى تلف المشاتل الصيفية بشكل كامل.

عماد العزيز، أحد الفلاحين المتضررين من الصقيع قال: "توالت على ريف الرقة موجات البرد، كان آخرها منتصف الشهر الجاري، وكانت الأشد، وقد أدت إلى تلف الشتل بشكل كامل, لقد قمنا بزراعة أصناف عديدة مثل الكوسا والخيار والبندورة وجميعها اليوم تضررت بشكل كبير".

وأشار العزيز إلى التكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت ال500 دولار للدونم الواحد، وتابع: " إن غالبية الفلاحين قاموا باقتراضها من المكاتب الزراعية بالدولار، لانخفاض قيمة الليرة السورية، وإن المكاتب رفضت معاودة الإقراض مرة أخرى بسبب غلاء البذور، التي تكون غالبيتها مستوردة ومرتفعة الثمن".

وفي ذات السياق، قال حسين التركي وهو أحد المتضررين أيضاً: "غالبية الفلاحين تضرروا هذا العام، و جميع الخضار تضررت، مما سينعكس سلباً على أسعار الخضروات الصيفية لهذا العام، التي تنخفض بشكل كبير عندما يبدأ قطاف خضروات المشاتل المبكرة، وتوزيعها على الأسواق المحلية".

والجدير بالذكر أن منطقة الكسرات في الريف الجنوبي لمدينة الرقة، تعد السلة الغذائية للمدينة، حيث تمتد الأراضي الزراعية فيها لمئات الهكتارات، والتي تزرع غالباً بأنواع الخضار إلى جانب الكثير من الأشجار المثمرة.

(م)

ANHA