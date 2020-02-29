مواطنون: نريد معرفة وضع القائد اوجلان

واندلع يوم الخميس حريق في جزيرة إيمرالي الذي يعتقل فيه القائد اوجلان، ووجه اهالي ناحية الدرباسية نداء الى المنظمات الانسانية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي للكشف عن وضع الوضع الصحي للقائد عبدلله اوجلان.

و طالب الاهالي السلطات التركية بالكشف عن صحة القائد اوجلان والسماح لمحاميه وعائلته باللقاء به.

المواطنة نورا محمد قالت:" الحريق الذي اندلع في جزيرة إيمرالي هو استمرار للمؤامرة التي طالت القائد اوجلان في عام 1999 يوم الـ15 من شباط، لانهم من خلال اعتقال القائد لم يستطيعوا حجب فكره وفلسفته، والحريق الذي اندلع في جزيرة إيمرالي مفتعل".

وناشدت نورا محمد،جميع المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على تركيا من اجل الكشف عن صحة القائد عبدلله اوجلان والسماح لمحاميه باللقاء به.

وفي نفس السياق قال المواطن محمد شيخموس من اهالي ناحية الدرباسية:"نحن لا نعلم شيء عن صحة القائد عبدلله اوجلان، ونحن قلقون جدا على القائد، ونحن نعلم ان تركيا هي من افتعلت الحريق لديها سوابق".

ومن جانبها، ناشدت المواطنة وسام عثمان المجتمع الدولي للتحرك والمساهمة في ايصال المعلومات عن وضع القائد اوجلان.

(اح/م)

ANHA