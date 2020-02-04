مواطنون يعتبرون وحدة الكرد طريقاً لرفع العزلة عن القائد أوجلان

منذ أسر القائد عبدالله أوجلان تواصل الدولة التركية فرض العزلة المشددة عليه، وترفض طلب محاميه وعائلته اللقاء به، سوى بعض اللقاءات المحدودة والتي جاءت نتيجة رضوخ تركي لمطالب ألاف المضربين عن الطعام.

وكان آخر لقاء للقائد عبدالله أوجلان مع محاميه وعائلته في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لا تسمح السلطات التركية للمحامين بلقائه.

أهالي الحسكة انتقدوا إجراءات الدولة التركية بحق القائد أوجلان, الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن استعداده لتقديم حلول لمشاكل الشرق الأوسط.

وقال عبد الرزاق محمد: "المؤامرة على القائد عبدالله أوجلان لم تحصل لشخصه بحد ذاته، بل كانت مؤامرة على الإنسانية جمعاء, وهي ليست بشيء جديد على الشعب الكردي, وليست صغيرة بل هي مؤامرة دولية كبيرة".

ونوّه محمد، أن أوجلان كان يعمل لخدمة الإنسانية والأديان والقوميات جميعاً, للعيش مع بعضهم في ظل إخوة الشعوب, وتابع "الدول الرأسمالية ترى في فكر أوجلان خطراً على سياستها ولهذا تستمر مع تركيا في فرض العزلة".

وبيّن محمد أن الجميع يعلم أنه بتحرير القائد عبدالله أوجلان سوف تُحلّ جميع المشاكل العالقة في الشرق الأوسط, وأردف "الجميع يتقبل فكر وفلسفة القائد، ليس فقط الكرد بل العرب والسريان وباقي الشعوب الأخرى".

فيما أشارت فريال أحمد إلى أن الاحتلال التركي يسعى من خلال فرض العزلة على القائد إلى إبعاد الكرد عن بعضهم البعض, كونها تعلم جيداً أن الشعب الكردي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقائد رغم العزلة, وقالت: "نحن نؤكد في كل مرة أن أوجلان ليس بعيداً عن الشعب، نحن نعيش على أفكاره وفلسفته".

وأملت فريال أحمد أن تتحقق الوحدة الكردية في وقت قريب , وتابعت بالقول: "بوحدتنا سوف نستطيع كسر هذه العزلة, جميع دول العالم تعلم أن الكرد رغم اضطهادهم وتشريدهم لهم حقوق وواجبات".

أما ثورية صالح، فرأت أن هدف تركيا من العزلة هو تقسيم الكرد, وأضافت: "على الرغم من بعد القائد إلا أننا نعيش على فكره وفلسفته, نحن الكرد إرادتنا قوية، ولا أحد يستطيع أن يدمرنا بأفكاره الرأسمالية والمصالح الشخصية".

(هـ ن)

ANHA