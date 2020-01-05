مواطنون يدعون الأحزاب الكردية لاستخلاص العبر من التاريخ وتوحيد الصفوف

تتعرّض مناطق شمال وشرق سوريّا منذ 9 تشرين الأوّل 2019 لهجمات من قبل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته من الجيش الوطنيّ السّوريّ، ووصف مسؤولو ومثقّفو مناطق شمال وشرق سوريّا هذه الهجمات بأنّها تستهدف وجود الشّعب الكرديّ وباقي الشّعوب في المنطقة.

وعقب الهجوم التّركيّ، أطلقت عدّة نداءات ومبادرات لتوحيد القوى والأحزاب السّياسيّة الكرديّة في شمال وشرق سوريّا لصفوفهم، وضرورة الجلوس على طاولة الحوار لتوحيد الرّؤى.

ففي 16 تشرين الثّاني 2019 أطلق القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي مبادرة لتوحيد الصّفّ الكرديّ، ودعا الأحزاب السّياسيّة الكرديّة العمل لبناء وترتيب البيت الكرديّ.

أهالي مدينة قامشلو شمال وشرق سوريّا أثنوا على المبادرة الّتي أطلقها مظلوم عبدي، ووصفوها بالخطوة الإيجابيّة والمقدّسة. المواطن محمّد شريف قال: "مبادرة القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي بصدد توحيد الصّفّ الكرديّ خطوة إيجابيّة وعمل مقدّس".

وأوضح محمّد شريف أنّ الشّعب الكرديّ لم يكتسب شيئاً منذ الحرب العالميّة الأولى نتيجة الخلافات الحاصلة فيما بينهم، وبيّن: "ثورة روج آفا أتاحت لنا الإمكانيّات لتحقيق الوحدة الوطنيّة وعلينا ألّا نضيّع هذه الفرصة".

لماذا أحزابنا لا تتوحّد؟؟

ودعا شريف الأحزاب السّياسيّة الكرديّة التّقرب من المبادرات بحسّ وطنيّ عالٍ، وتحقيق الوحدة الوطنيّة، وقال: "جميع القوى في العالم عندما تصبح مكتسباتهم في خطر يضعون خلافاتهم جانباً ويتوحّدون"، وتساءل: "لماذا أحزابنا لا تتوحّد؟ فتركيا على سبيل المثال لديها معارضة في الدّاخل، ولكن مواقفهم توحّدت عندما شُنّ الهجوم على الشّعب الكرديّ بحجّة تعرّض أمنهم القوميّ للخطر".

وقال شريف: "للأسف رغم المبادرات والمناشدات، بعض الأحزاب السّياسيّة لم تخط أيّ خطوات عمليّة لتوحيد الصفّ الكرديّ. عليهم أن يتجاوزا هذه المشاكل لكي يتمكّنوا من تمثيل الشّعب الكرديّ بخطاب واحد في المحافل الدّوليّة".

وتمنّت المواطنة فاطمة كوجر من الأحزاب السّياسيّة أن يتوحّدوا، وقالت: "اليوم كلّنا في سفينة واحدة، إذا انقلبت سنغرق جميعنا ضمنها، لذلك على السّاسة توحيد صفوفهم لأنّ وجودنا في خطر".

ورأى المواطن صالح عمر أنّ الوحدة الوطنيّة الكرديّة أهمّ من الخبز والماء، وشدّد على ضرورة أن تجتمع الأحزاب السّياسيّة على طاولة واحدة وحلّ مشاكلهم، دون أيّ شروط مسبقة.

ودعا عمر الأحزاب والتّنظيمات السّياسيّة الكرديّة إلى التّقرّب من بعضها الآن أكثر من أيّ وقت مضى، وقال: "هناك قوى عسكريّة تحمينا، لماذا أحزابنا السّياسيّة لا توحد صفوفها".

)أ ب)

ANHA