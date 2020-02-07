مواطنو حلب: فلسفة القائد الديمقراطية لا تصب في مصالح الدول الاستبدادية

تواصل السلطات التركية فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء به.

حول العزلة المفروضة استطلعت وكالة أنباء هاوار آراء أهالي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

من وجهة نظره, المواطن خليل وحيد بلال يقول: "القائد أوجلان فتح طريق الحرية أمامهم، وانطلاقاً من فكر القائد أوجلان يواصل الشعب الكردي نضاله من أجل الحرية على الرغم من مضي عشرين عاماً على أسره".

وأضاف: "منذ اعتقال القائد في عام 1999, ومن خلال ما صدر عنه من تصريحات ورسائل أثناء لقائه بمحاميه يؤكد القائد أوجلان على الحرية، وأنه يعمل من أجل إحلال السلام ، وحل الأزمات في الشرق الأوسط، و لهذا تقوم تركيا بتشديد العزلة عليه ، لأن فلسفة القائد الديمقراطية لا تصب في مصلحة الدول السلطوية".

وأنهى خليل وحيد بلال حديثه مناشداً كافة الأحزاب للنهوض والمطالبة بحرية القائد أوجلان وإفشال مخططات تركيا التي لا توفر جهداً لترسيخ التقسيم، وإنهاء قضية الشعب الكردي ".

بدورها أشارت المواطنة نورية حسين إلى أن الشعب الكردي يستمد وعيه من فكر القائد أوجلان وأضافت: "المخططات الفاشية التركية التي تهدف إلى إضعافنا كلها ستبوء بالفشل، لأننا نستمد قوتنا وإرادتنا من الشهداء، وفكر القائد أوجلان".

وتابعت: "تركيا تهاجم الشعب الكردي بكل قوتها بهدف القضاء على حقيقة وجود الشعب الكردي, واحتلال مقاطعة عفرين وسري كانيه وكري سبي وهذا لن يزيدنا إلا إصراراً على التمسك بفكر القائد، والسير في درب الشهداء".

فيما استنكرت الشابة روناهي حاجي موقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان، و دعت المؤسسات الدولية المعنية إلى التدخل والضغط على تركيا لتسمح لمحامي أوجلان بلقائه، وختمت بالقول: "نعاهد شعبنا على مواصلة النضال حتى تحرير القائد أوجلان من سجن الاحتلال التركي"

(ر ح)

ANHA