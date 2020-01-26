مواجهات بين المرتزقة وقوات النظام السوري في جبهات حلب

واستهدفت ليلة أمس قوات النظام السوري مواقع مرتزقة جيش الاحتلال التركي في محيط دوار وصالات الليرمون، وحي الراشدين بالطائرات الحربية والهليكوبتر، والمدافع وراجمات الصواريخ، ولا يزال القصف مستمراً حتى الآن.

وصباح اليوم، قصف الطيران الجوي الروسي والطائرات المروحية لقوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة ومدافع والراجمات على مواقع مرتزقة جيش الاحتلال التركي في الليرمون وصالات الليرمون.

كما واندلعت، صباح اليوم، اشتباكات بين قوات النظام السوري ومرتزقة جيش الاحتلال التركي على محور الليرمون وحي الراشدين، بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وتقدّمت قوات النظام السوري على عدة نقاط في حي الراشدين بعد القصف الجوي والمدفعي مع اندلاع اشتباكات قوية بين الطرفين، وتحاول قوات النظام السوري السيطرة على حي الراشدين لأنها مُطلة على الجبهات في ريف غربي حلب.

(م ع/ م ح)