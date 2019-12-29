مهجرون: مرتزقة تركيا يتبعون أساليب داعش

أسفر الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا عن تهجير أكثر من 300 ألف مدني من المناطق الحدودية.

وخصصت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة أكثر من 64 مركزاً لإيواء المهجرين, إلى جانب مخيم واشوكاني والذي يقطنه أكثر من 5700 مُهجّر, ويقع غربي مركز مدينة الحسكة.

ويتشارك كافة المُهجّرين أمنية وحيدة وهي العودة إلى مدينتهم وبيوتهم، ويُؤكّدون على ضرورة إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته، لأنه بوجودهم لن يعود أحد، نظراً لمجازرهم وانتهاكاتهم بحق المدنيين.

وكالة أنباء هاوار ANHA التقت مع عددٍ من المهجرين القاطنين في مخيم واشوكاني, وشرحوا الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في المخيم, إلى جانب نقص كبير في المستلزمات اليومية من الأغذية, الأدوية والألبسة.

حليمة محمد في العقد الثامن من عمرها، مُهجّرة من سري كانيه، قالت "هُجّرنا من منازلنا بعد قصف الطيران التركي لسري كانيه, خرجنا خوفاً على أرواحناً, هؤلاء المرتزقة سرقوا جميع الأغراض الموجودة في المنزل, إضافة إلى سرقتهم لجميع المعدات الزراعية في منزلنا".

وأضافت حليمة "تصريحات النظام السوري تقول دائماً سوريا واحدة, ولكن في أي هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا لا يُحرك ساكناً".

'المرتزقة يفخخون منازلنا'

من جانبها تقول نجمة عليوي، وهي من مُهجّرات قرية أم الخير التابعة لتل تمر "أصبحت قريتنا خط نار تتلقى الضرب من عدة اتجاهات, ونتيجة لذلك هُجّرنا من بيوتنا".

مرتزقة الاحتلال التركي "الجيش الوطني السوري" يستمرون بانتهاكاتهم على نهج مرتزقة داعش وجبهة النصرة, كون الذين يقاتلون الآن هم بقايا لتلك التنظيمات الإرهابية.

وتلفت نجمة عليوي، إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي ما يسمون "الجيش الوطني السوري" أخرجوا كافة أهالي القرية، "وأقدموا على تفخيخ منازل القرية في خطوة مشابهة لما تفعله داعش وجبهة النصرة".

وأضافت نجمة "في بداية تهجيرنا إلى مخيم واشوكاني كان وضعنا جيد, ولكن الآن فإن أوضاعنا تزداد سوءاً يوماً بعد يوم, ونطالب بعودتنا في أسرع وقت إلى منازلنا بعد إخراج المرتزقة منها".

'شاهدت بعيني كيف سرقنا المرتزقة'

عباس الحسو من مهجري قرية العامرية يقول "رأيت ما يسمى الجيش الوطني السوري بعيني وهم يقومون بسرقة جميع أغراض المنازل في القرية, المرتزقة يقومون بالانتهاكات بحق الأهالي, ويمنعون خروجهم من المنازل بحلول المساء".

وأضاف حسو "وضعنا هنا مأساوي, نسكن الآن أنا وعائلتي المؤلفة من ثمانية أفراد عند أقربائنا في المخيم, بوجود هؤلاء المرتزقة في قرانا لا نعود إليها".

(ه إ- ج إ/هـ ن)

ANHA