منظمة مصرية: تركيا تسعى لتحويل ليبيا لبؤرة للإرهاب

أعدّت منظمة العدل والتنمية للدراسات السياسية، وهي منظمة مصرية تقريراً حول مساعي الدولة التركية لإرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

وحذّر التقرير من التدخل العسكري التركي بليبيا وقال بأن هدف تركيا هو تحويل ليبيا إلى نقطة تمركز للإرهاب العالمي كالقاعدة وداعش لشن هجمات إرهابية واسعة على دول كتونس ومصر والجزائر.

وأشار التقرير إلى أن نقل التنظيمات الإرهابية من العراق وسوريا إلى ليبيا سيحوّل ليبيا إلى مغناطيس لجذب بقايا عناصر المرتزقة الذين قاتلوا بالعراق وسوريا.

زيدان القنائي المُتحدث الرسمي للمنظمة أوضح بأن ليبيا بوابة لإعادة النفوذ العثماني لدول شمال أفريقيا بعد أن أعلن البرلمان التركي التصويت قريباً على إرسال قوات تركية عسكرية إلى ليبيا.

وطالبت المنظمة دول الجزائر وتونس ومصر بتشكيل قوة عسكرية مشتركة برية وبحرية وجوية لمكافحة التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي الليبية حال تمدد تلك التنظيمات ونجاحها فى السيطرة على كافة الأراضي الليبية.

وحذّرت المنظمة في نهاية تقريرها من اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق داخل ليبيا مطلع عام 2020، ونقل الآلاف من المرتزقة للقتال بليبيا من سوريا والعراق ودول أفريقية وآسيوية، مما سيمثل تهديداً حقيقياً لأمن الدول المجاورة لليبيا كتونس والجزائر ومصر.

(د ج)