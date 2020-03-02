منظمة محلية تستجيب لنداءات مخيم كري سبي وتعد بتقديم دعهما على مدار 3 أشهر

وقدمت اليوم منظمة روج آفا للإغاثة والتنمية بالتنسيق مع إدارة المخيم 68 سلة غذائية للوافدين الجدد؛ وهي عبارة عن مواد تموينية أساسية (زيت، سكر، بقوليات ومواد غذائية أساسية أخرى).

وبحسب مشرفين من المنظمة المذكورة آنفاً فإن عملية التوزيع اليوم ستكون على المهجرين الجدد والذين نزحوا إلى المخيم في الفترة الأخيرة من القرى الغربية والجنوبية لمقاطعة كري سبي بعد تعرض قراهم للقصف.

وكشف المشرفون بأن الأسبوع الجاري سيشهد توزيع سلال غذائية من المنظمة على كافة المهجرين في المخيم.

وذكر أحد المشرفين بأن لديهم خطة لتوزيع سلال غذائية بشكل شهري على المهجرين في المخيم على مدى الثلاثة أشهر القادمة بدءاً من آذار ثم نيسان وأيار.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المهجرين داخل مخيم مهجري كري سبي وصلت إلى 2300 مهجر، وفي الفترة الأخيرة دخلت إلى المخيم أكثر من 50 عائلة من قريتي الحرية والفاطسة بعد تعرضهما للقصف العشوائي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ج)

ANHA