منظمات المجتمع المدني تطالب بالكشف عن مصير أوجلان

وافتتح مجلس الرقة المدني، صباح اليوم، مبنى منظمات المجتمع المدني في الرقة وريفها, وذلك في شارع الكنيسة وسط مدينة الرقة، وأُلقي بيان يطالب بالكشف عن مصير القائد عبدالله أوجلان.

وحضر الافتتاحية, أعضاء المنظمات الموجودة في الرقة والمؤسسات المدنية وشيوخ ووجهاء عشائر الرقة وعوائل الشهداء، حيث بدأوا بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها الإدارية هبا العبدالله, حيث أشادت في كلمتها بتضحيات الشهداء أصحاب الفضل الأول والأخير في تحرير المنطقة وتنظيم المجتمعات.

وباسم منظمات المجتمع المدني ألقت الرئيسة المشتركة نجاح الخليف كلمة أكدت فيها أن منظمات المجتمع المدني ستكون ركيزة أساسية في إعادة بناء مدينة الرقة, ومواجهة جميع التحديات التي تعصف بالمنطقة، وستكون رمزاً لأبناء الرقة ولشهداء الرقة.

كما ألقيت كلمة باسم إدارة المصانع التابعة لمنظمات المجتمع المدني من قبل العضوة فيها هناء جعبر, وشكرت فيها كل من ساهم في تأسيس منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن دماء الشهداء التي بُذلت لبناء المجتمع لن تذهب سدى.

وبعد إلقاء الكلمات, قُص شريط الافتتاح من قبل زوجة الشهيد محمد الحسن الذي استشهد في حملة تحرير الرقة.

ثم أدلت منظمات المجتمع المدني ببيان إلى الرأي العام والعالم، طالبت فيه الأمم المتحدة بالكشف عن مصير القائد عبدالله أوجلان، والاطمئنان على وضعه الصحي بعد ورود أنباء عن نشوب حريق في جزيرة إمرالي حيث يُعتقل القائد، والضغط على سلطات الاحتلال التركي للسماح لمحامي أوجلان بزيارته.

كما أدان البيان المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، والتي مضى عليها أكثر من 20 عاماً، مطالباً برفع العزلة المفروضة عليه.

وحمّل البيان المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة عن صحة القائد أوجلان.

(أع/م – ر ح)

ANHA