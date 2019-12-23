منظمات الأمم المتحدة تتأثر بسياسات دولية ولا تقدم المساعدة الإنسانية للنازحين

تسبب الهجوم التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني، وُزعوا في مخيمات ومدارس الإيواء، كحالة طارئة، وذلك حسب هيئة شؤون المنظمات في شمال وشرق سوريا.

حيث قامت الإدارة الذاتية بفتح أبواب المدارس لإيوائهم وتقديم المساعدات الإغاثية الضرورية ومستلزماتهم اليومية، وفق الإمكانات المحلية المحدودة. ويقطن حالياً 4 آلاف عائلة نازحة في 110 مدرسة إيواء في إقليم الجزيرة.

الرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات في إقليم الجزيرة خالد إبراهيم قال "بقدوم فصل الشتاء يعاني النازحون في مدارس الإيواء من ظروف إنسانية قاسية، نتيجة قلة الإمكانات والمساعدات المقدمة إليهم".

وفيما يخص وضع الطلبة الذين حُرموا من التعليم، والبالغ عددهم 86 ألف طالب وطالبة، حسب لجنة التربية والتعليم في مقاطعة الحسكة، قال إبراهيم " لكي يستمر التعليم في إقليم الجزيرة، وعودة الطلبة إلى المدارس، قامت الإدارة الذاتية بإنشاء مخيم واشوكاني القريب من بلدة توينة 12 كم غربي مركز مقاطعة الحسكة، ونُحاول قدر الإمكان إرسال النازحين إلى المخيم".

رئيس مكتب شؤون المنظمات خالد إبراهيم أشار إلى " المنظمات التابعة للأمم المتحدة لم تستجب حتى الآن، ولم يقدموا أي مساعدة للنازحين في مخيم واشوكاني، رغم المناشدات المتكررة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لدعم النازحين جراء العدوان التركي".

وتابع إبراهيم حديثه في هذا السياق "عند مناشدتنا للمنظمات التابعة للأمم المتحدة UN يقولون نحن مرتبطين بسياسات أخرى ولا نستطيع تقديم الدعم لنازحين سري كانيه وقراها".

وأضاف "تُقدم الإدارة الذاتية بالتعاون مع بعض المنظمات والجمعيات المحلية الخدمات للنازحين، وسط تجاهل تام من المنظمات الإنسانية والدولية".

ونوّه إبراهيم، بأن الإدارة الذاتية تسعى لإنشاء بيوت منتقلة ( كرفانات)، وتقديمها للنازحين في المخيم، وتابع "نحاول قدر الإمكان تقديم الخدمات الكافية للمخيم، وفي القريب سيتم افتتاح مدارس أيضاً".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد نازحي سري كانيه وقراها المنتقلين إلى مخيم واشوكاني غربي الحسكة أصبح أكثر من 800 عائلة مؤلفة من أكثر من 4000 شخصاً.

(هـ ن)

ANHA