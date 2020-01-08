منسقية المرأة خلال اجتماعها السنوي تركز على دعم مشاريع اقتصادية خلال عام2020

عقدت اليوم المنسقية العامة للمرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي الأول، وناقشت من خلاله أبرز المنجزات التي حققتها خلال العام الفائت ووضعت خطط، وبرامج عمل للعام الحالي 2020.

وحضر الاجتماع الرئيسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيريفان خالد ونوابهم بالإضافة إلى كافة الرئيسات المشتركات لهيئات ومكاتب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ناقشت المجتمعات التقارير السنوية، التي تخص جانب المرأة، وأبرز المشاكل التي تواجه عملها خلال العام الماضي، ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية وفي المجتمع بشكل عام، وطرحت المقترحات لحلها وتلافيها في المستقبل.

وركزت المجتمعات على ضرورة دعم المشاريع الاقتصادية، وتأمين فرص عمل خاصة بالمرأة في مناطق الإدارة الذاتية، وضرورة إنشاء مشاريع كبرى لدعم المرأة خلال عام 2020، واتخاذ خطوات فعلية بهذا الصدد.

وأكدت المنسقية خلال اجتماعها على ضرورة تفعيل دور المرأة في مؤسسات الإدارة الذاتية، ومراكز اتخاذ القرار، والتركيز على المحاضرات التوعوية، والتدريب وتمكينها في العمل الإداري والسياسي والتنظيمي، وإصدار توجيهات تخص المرأة، سيتم عرضها خلال الاجتماعات القادمة.

أبرز أولويات العام الحالي، التي اتفقت المنسقية على إنجازها خلال اجتماعها، ضرورة دعم المشاريع الاقتصادية الخاصة بالمرأة، وتمكينها في كافة مناحي الحياة.

وقررت المجتمِعات افتتاح أكاديمية خاصة لتقوية الجانب الإداري للمرأة، تشمل كافة الإدارات الذاتية والمدنية، وتكون على مستوى شمال وشرق سوريا.

(أ ك/ م ح)

ANHA