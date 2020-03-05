وشارك في المنتدى العشرات من نساء مدينة كوباني، وممثّلات الإدارة الذّاتيّة، وعضوات مؤسّسات الإدارة الذّاتيّة والمجتمع المدنيّ.

وعُلّقت في قاعة الاجتماع صور الشّهيدة هفرين خلف والشّهيدة عقيدة عثمان والشّهيدات اللّواتي استشهدنَ في ثورة روج آفا تصدّياً لهجمات الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

وتضمّن المنتدى ثلاثة محاور، هي: (المرأة والمجتمع، المرأة والسّياسة، المرأة والحرب).

في المحور الأوّل (المرأة والمجتمع) تحدّثت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات فرياز بركل عن المشاكل الّتي تعانيها المرأة في المجتمع، كالمشاكل النّفسيّة والاجتماعيّة وغيرها.

وقالت فرياز: إنّ المرأة التي كانت سجينة المنزل استطاعت أن تتحرّر، وأثبتت قدراتها في العمل والإدارة من خلال التطوّر، وحقّقت إنجازات كبيرة في مختلف الساحات السياسية والعسكرية والاجتماعية.

وتطرّقت فرياز في سياق الحديث إلى حالات الانتحار الّتي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، وقالت: "بحسب ما تمّ توثيقه، أنّ الانتحار يكون بسبب الضّغوطات الاجتماعيّة والنفسيّة، وتردّي الوضع الاقتصاديّ، إضافة الى المشاكل الزّوجيّة والعائليّة, وكذلك الزّواج المبكّر".

في المحور الثّاني (المرأة والسّياسة) تحدّثت الرّئيسة المشتركة للمجلس التّشريعيّ لإقليم الفرات فوزة عبدي عن الرّؤية الخاطئة للذّهنيّة الذّكوريّة للمرأة، وخاصّة في مجال السّياسة.

وشدّدت فوزة في حديثها على ضرورة أخذ المرأة مكانتها في اللّجان الدّستوريّة والقضاة؛ لتتمكّن من خلالها المشاركة في الدّستور، وبناء نظام تشاركيّ قائم على العدالة والمساواة.

ولفتت فوزة إلى المشاركة الفعّالة للمرأة في نظام مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة، وفي ثورة روج آفا، واستطاعت أن تلعب دوراً بارزاً على كافّة الأصعدة.

أمّا المحور الثّالث (المرأة والحرب) تحدّثت فيه الرّئيسة المشتركة لهيئة الصّحّة في إقليم الفرات هدلة حسن، وتطرّقت إلى أنّ فكرة استغلال المرأة في زمن الحرب والصّراعات التّاريخيّة فكرة قديمة، تجدّدت في فكر مرتزقة داعش الّتي تبدأ حكايتها بإحيائه لمصطلح السّبي، وهو مصطلح له مؤشّراته الّتي تعيد المرأة إلى ذاكرة الجاهلية.

ولفتت هدلة في سياق الحديث أنّه بعد ظهور فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان خاضت المرأة ثورة تحدّت فيها جميع العقبات، ووجدت في فكره مخرجاً لها نحو الحرّية، وسارت عليه دون تردّد، وتحوّلت من المرأة العبدة إلى المرأة المحرّرة، وأصبحت قدوة للمرأة العالميّة، وغيّرت التّاريخَ من ناحية حقيقة المرأة، ونظرةَ المجتمع الخاطئة، وشاركت في جميع مجالات النّضال.

(كروب/س و)

ANHA