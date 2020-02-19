منبج...لجنة الأنشطة المدرسية تساهم في تنمية مواهب الطلبة

تعمل لجنة الأنشطة المدرسية في مدينة منبج وريفها، والتي بدأت عملها أوائل عام 2017, على إقامة معارض ومهرجانات للطلبة بمختلف الفئات العمرية تضم عروضاً مسرحية, غنائية, شعرية, فنية وثقافية, الأعمال اليدوية, وفعاليات رياضية، وذلك كنوع من دعم وتطوير مواهب ومهارات الطلبة واكتشاف مواهب جديدة في شخصيتهم والوصول إليها وتنميتها وتشجيعها وإظهارها.

أعمال لجنة الأنشطة تبعث روح الإبداع والعلم في نفوس الطلبة الذين تأثروا بظروف الحرب القائمة في البلاد منذ نحو 9 أعوام، إذ تغيرت مفرداتهم من القلم إلى القذائف والرصاص.

تتكون لجنة الأنشطة المدرسية من 3 إدارات هي: إدارة الرياضة , إدارة الفنون التشكيلية مثل الرسم, وإدارة الموسيقى والمسرح.

تقيم اللجنة فعاليات ترفيهية بشكل دوري في مدارس المدينة والريف بين الحين والآخر يكون المشاركون فيها فقط الطلبة.

وخلال الفعاليات التي تنظمها اللجنة، تعرض المسرحيات والعروض الغنائية ومعارض الأشغال اليدوية ولوحات فنية يعدها الطلبة.

يقول الإداري في اللجنة خليل الحاج لوكالة أنباء هاوار بأن "اللجنة تدرب الطلبة منذ المراحل الأولى وتبدأ من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية وتشمل كافة الفئات العمرية".

ويضيف "الاستيعاب جيد عند الطلبة من كافة النواحي، بالإضافة إلى تعاون أولياء أمور الطلبة مع المعلمين والمعلمات الذين يمثلون العمود الفقري في إنجاح عمل اللجنة والعملية التربوية".

وعن الصعوبات التي واجهت اللجنة في عملها، أوضح خليل الحاج بأن "اللجنة واجهت بعض الصعوبات في البداية لعدم جاهزية المدارس نتيجة القصف الذي طالها أثناء حملة تحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش, وكانت الفرصة غير سانحة لإقامة معارض ومهرجانات فيها، لكن شيئاً فشياً تم تجهيز المدارس وحالياً تقام فيها الأنشطة بكافة أشكالها وأنواعها".

وفي نهاية كل المهرجانات والفعاليات التي تقيمها لجنة الأنشطة، يمنح الطلبة هدايا رمزية تثميناً للجهود التي بذلوها وتشجيعاً لهم.

في نهاية حديثه، وجه الحاج رسالة شكر لأولياء أمور الطلبة والمعلمين والمعلمات على الجهود التي بذلوها لإنجاح عمل لجنة الأنشطة المدرسية والعملية التربوية بشكل عام.

(ج)

ANHA