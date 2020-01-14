منبج... مهرجان فني ترفيهي للطلاب تحت عنوان

وحضر المهرجان العشرات من أهالي قرية الفارات والقرى المحيطة بها وطلاب المدارس الابتدائية إضافة إلى ممثلين عن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إطلاق عدد من الحمام الأبيض الذي يرمز للسلام، ومن ثم ألقيت عدة كلمات منها كلمة باسم الإدارة المدنية ألقاها النائب في المجلس التشريعي جمعة حيدر الذي وجه الشكر للجنة التربية والتعليم وكافة المعلمين والمعلمات ووصفهم ببناة الحضارة والإنسان.

واستذكر حيدر كافة الشهداء والشهيدات الذين استشهدوا في سبيل إيصال رسالة السلام وليحيا شعبهم بأمان في ظل أخوة الشعوب.

ومن بعدها ألقيت كلمة باسم إدارة مدرسة الفارات ألقاها مدير المدرسة عبد الرحمن جاسم الذي ثمّن ثقة الأهالي بالمعلمين وإيلاء الأهمية للتربية والتعليم، كما تمنى أن يكون ما يقدمه المعلمون على قدر ما يستحقه الطالب وذويهم من ثقة، وأن تثمر جهودهم بصقل عقول الطلاب ونقلهم إلى مراحل متطورة من العلم والتربية.

ومن ثم قدمت 10 عروض فنية مختلفة أداها طلاب المدرسة وهي فقرات "مسرحية، ومسرحية غنائية، ومسرحية صامتة، وفقرة رياضية، ورقصة فنية، فقرتي غناء، فقرتين شعريتين، وفقرة عزف على آلة الطمبور".

وفي ختام المهرجان قدمت لجنة التربية بطاقات شكر لقوى الأمن الداخلي ولمركز الجنولوجيا، كما كرمت الطلاب المشاركين في العروض المقدمة ضمن المهرجان.

(كروب/ل)

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