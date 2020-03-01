منبج تتزين لاستقبال يوم المرأة العالمي

تزامناً مع حلول الـ8 آذار/ مارس، يوم المرأة العالمي، بدأ مجلس المرأة في مدينة منبج وريفها بالتنسيق مع مجلس المرأة الشابة، والإدارة المدنية الديمقراطية بأولى فعالياتها استقبالاً للمناسبة.

وباشرت عضوات مجلس المرأة في مدينة منبج بتزيين مداخل المدينة والشوارع الرئيسية، دوار الشهداء جنوب المدينة، ودوار المرأة شرقها.

وعلّق مجلس المرأة أعلام مجلس المرأة وصور الشهيدات والشهداء.

كما علّق لافتات مكتوب عليها "مع هبات نسائم الربيع وتفتّح الأزهار نهنئ جميع النساء بقدوم يوم الثامن من آذار، عيد المرأة العالمي، مع التمنيات لهن بمزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات والانتصارات, فالثورة التي لا تحوي المرأة في صفوفها، لا يمكنها تحقيق النصر, وبمقاومة المرأة ستنتصر قضية الشعوب".

(س ع/س و)

ANHA