مناصرو حزب الله يحاصرون السفارة الأمريكية في العراق

أعلنت كتائب حزب الله العراقية ،اليوم، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الامريكية في بغداد حتى غلق السفارة و طرد السفير.

وبحسب قناة السومرية ظهر أمين عام حركة عصائب أهل الحق، وأمين عام منظمة بدر هادي العامري، صباح اليوم، أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت شبكة سكاي نيوز: بأن المحتجين يحرقون مراكز حراسات السفارة الأميركية في بغداد.

وأضافت بأن مناصري حزب الله العراق، قاموا بتحطيم زجاج مبنى السفارة الأميركية.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الخارجية العراقية قولهم: بأنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفي السفارة في بغداد.

وكانت القوات الأميركية قد شنت سلسلة غارات، الأحد، على قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقية المقربة من إيران، ما أسفر عن مقتل 25 مقاتلاً على الأقل، بعد هجوم صاروخي أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي في العراق.

وتأتي الغارات على قواعد ومخازن أسلحة تابعة لكتائب حزب الله عند الحدود العراقية السورية، بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أمريكية في العراق.

(ي ح)